6月財新服務業PMI 降至2023年11月來最低

3日公布的6月財新服務業採購經理人指數（PMI）為51.2，較5月低2.8，降至2023年11月來最低，顯示服務業景氣度回落。值得注意的是，6月服務業經營預期指數在擴張區間降至2020年4月來最低，已連續兩個月回落。部分受訪企業擔心未來一年經濟環境可能轉弱，對產出造成負面影響，顯示企業預期低迷。

從分項指標來看，新訂單指數在擴張區間回落至近四個月來最低。外需放緩幅度小於總體需求，新出口訂單指數較上月近一年來高點微降。

在就業部分，6月服務業就業指數降至臨界點以下。企業反映員工自願離職和企業裁員降成本是導致用工重現收縮的主因。用工減少導致企業無法消化新增訂單，服務業積壓工作量指數在近五個月來首次超過榮枯線。

6月服務業投入品價格指數在擴張區間回落。成本持續上升，導致服務業企業繼續上調銷售價格，但漲幅放緩，當月服務業銷售價格指數僅略高於臨界點，為近五個月來最低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6月市場供求擴張，製造業較服務業表現更好，價格水平穩定，但就業收縮，企業樂觀預期不強。市場信心不足和有效需求不足仍是當前經濟面臨的極大挑戰。

財新服務業PMI與大陸官方統計走勢一致。大陸統計局近期公布數據顯示，6月製造業PMI持平於49.5，服務業商務活動指數微降0.3至50.2；主要受服務業景氣度下降的影響，綜合PMI放緩0.5至50.5，為近四個月來最低。