陸主要外銀 刷卡手續費降至1.5%

境外銀行卡刷卡手續費較高一直是優化外卡受理環境的難點之一。近期，維薩（Visa）、萬事達等國際卡組織推動相關降費措施落地，銀行也紛紛跟進調整，外卡受理環境逐漸產生新變化。「外卡降費」落地對商戶有何利好？又將對支付服務水平帶來哪些影響？

新華社報導，「最近外卡刷卡手續費下降，大大減輕了商戶負擔。這不是我們第一次享受政策紅利了，今年2月四川就推出了相關政策，為商戶新增或升級外卡POS機設備進行補貼。」成都紅旗連鎖股份有限公司副總經理譚磊介紹，在政策支持下公司加快外卡POS機布設，超三分之二的門店可受理外卡，預計7月底實現近3700家門店全覆蓋。

銀行卡是國際通用的支付方式，提升卡基支付水平是對接國際、彌合國內外支付習慣差異的重要切入點。3月發布的《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》提出，切實改善銀行卡受理環境。

意見發布後，相關部門密切合作，多地發布相關方案，圍繞「食、住、行、遊、購、娛、醫」畫定重點商戶，推動改善外卡受理環境。截至5月末，主要銀行卡組織線下外卡POS機交易165.7萬筆、金額人民幣29.7億元，較2月基本實現倍增。

不過，在銀行卡受理環境改造的過程中，外卡刷卡手續費較高一直是待解難題。

消費者每在商戶刷一次銀行卡，商戶都要支付一筆手續費。在中國大陸，刷大陸國內銀行卡，商戶支付手續費一般是交易金額的0.6%左右，而刷境外銀行卡的手續費則在2.5%至3%左右，影響商戶受理外卡的積極性。

外卡手續費往往由國際卡組織、收單方、發卡方等參與方共同分配，降低商戶的外卡受理成本離不開各方協同發力。

近期，中國支付清算協會發布相關倡議，引導各支付服務主體將國際卡組織費率優惠全部傳導至商戶，切實降低外卡受理成本，得到行業各方響應。據悉，維薩、萬事達已發布降費通知，根據國際卡組織規則，收單機構也會相應下調除部分特定行業外商戶外卡手續費。目前，主要商業銀行特定行業外的商戶外卡手續費已降至1.5%左右。

維薩、萬事達已於6月15日完成在中國大陸地區降費工作系統改造。維薩表示將採取激勵措施、引進新型受理工具等，幫助商戶快速開展外卡收單業務；萬事達則計畫3年內新增數百萬家萬事達卡外卡受理商戶，並推動非接觸式「拍卡」交易。

大陸國內收單機構已基本於6月底完成降費工作，下調了除部分特定行業外的商戶線下刷卡交易手續費。工、農、中、建、交等國有大行均表示，已於6月15日跟進調整相應商戶的收單手續費率，將國際卡組織的讓利分毫不差地讓渡給商戶。

「我行實施費率優惠政策以來，已惠及商戶超4.5萬戶，助力營造更好的營商環境。」農業銀行人士介紹，今年以來，農行收單商戶外卡交易金額同比增長157%，筆數同比增長188%。

截至5月末，建設銀行收單商戶外卡交易金額同比增長111%，交易筆數同比增長175%；交通銀行外卡受理商戶數量較2月末淨增221%，近3個月交易量同比增長132%。