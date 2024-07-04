比亞迪銷量 將超車特斯拉

市場調查機構Counterpoint Research發布報告指出，預估2024年純電汽車（BEV）全球銷量突破1,000萬輛，而且比亞迪BEV銷量將超過特斯拉。

報告指出，儘管2024年純電動車銷量會暫時放緩，但隨著傳統汽車製造商遭遇挑戰，純電車銷量預計將繼續成長。此外，生產流程的改進及與電池製造商的戰略合作夥伴關係將支持該增長，因為降低了製造成本、生產價格實惠的電動車並強化供應鏈。

中國大陸仍然是純電動車市場主導力量，預計2024年中國大陸純電動車銷量將是北美的四倍。到2027年，中國大陸將純電動車銷量將占據全球50%以上，到2030年，中國大陸純電動車銷售額將超過北美和歐洲的總和。

報告提及，短期內，包括插電式混合動力電動車（PHEV）和混合動力電動車（HEV），將繼續主導電氣化領域。

事實上，去年第4季，比亞迪純電車銷量已超越特斯拉，特斯拉去年第4季銷量約為48萬輛，低於比亞迪的52萬輛。主因比亞迪主力市場以中國大陸為中心，積極推出新款車，提高了銷量。