比亞迪銷量 將超車特斯拉

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
比亞迪示意圖。 （路透）
比亞迪示意圖。 （路透）

市場調查機構Counterpoint Research發布報告指出，預估2024年純電汽車（BEV）全球銷量突破1,000萬輛，而且比亞迪BEV銷量將超過特斯拉

報告指出，儘管2024年純電動車銷量會暫時放緩，但隨著傳統汽車製造商遭遇挑戰，純電車銷量預計將繼續成長。此外，生產流程的改進及與電池製造商的戰略合作夥伴關係將支持該增長，因為降低了製造成本、生產價格實惠的電動車並強化供應鏈。

中國大陸仍然是純電動車市場主導力量，預計2024年中國大陸純電動車銷量將是北美的四倍。到2027年，中國大陸將純電動車銷量將占據全球50%以上，到2030年，中國大陸純電動車銷售額將超過北美和歐洲的總和。

報告提及，短期內，包括插電式混合動力電動車（PHEV）和混合動力電動車（HEV），將繼續主導電氣化領域。

事實上，去年第4季，比亞迪純電車銷量已超越特斯拉，特斯拉去年第4季銷量約為48萬輛，低於比亞迪的52萬輛。主因比亞迪主力市場以中國大陸為中心，積極推出新款車，提高了銷量。

特斯拉 電動

延伸閱讀

特斯拉股價飆230、單月漲30%！切老：股性難料、「參與感」比賺多少重要

特斯拉Q2交車量 優於預期

有望超車特斯拉 大陸比亞迪電動車銷售旺！背後卻隱藏2問題

特斯拉6年傲人成績即將破功 分析師曝原因

相關新聞

比亞迪銷量 將超車特斯拉

市場調查機構Counterpoint Research發布報告指出，預估2024年純電汽車（BEV）全球銷量突破1,00...

港投資推廣署 引資383億港元

香港投資推廣署2日宣布，該署於2024年上半年共協助322間中國大陸及海外企業在港開設或拓展業務，同比上升43%。

6月財新服務業PMI 降至2023年11月來最低

3日公布的6月財新服務業採購經理人指數（PMI）為51.2，較5月低2.8，降至2023年11月來最低，顯示服務業景氣度...

亞歐博覽會 簽約金額逾人民幣6155億

「本屆博覽會是出席政要嘉賓規格最高、參會參展企業客商最多、展會成果最為豐碩、近年來社會影響力最大的一屆博覽會。」新疆維吾...

長三角鐵路載客數 上半年增16%

根據中國鐵路上海局集團有限公司（上海局集團公司）消息，今年上半年，長三角鐵路發送旅客逾4.33億人次，日均發送旅客近24...

陸主要外銀 刷卡手續費降至1.5%

境外銀行卡刷卡手續費較高一直是優化外卡受理環境的難點之一。近期，維薩（Visa）、萬事達等國際卡組織推動相關降費措施落地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。