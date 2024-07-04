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華為「問界」商標賣106億

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸車企賽力斯公告，該公司擬收購華為及其關聯方持有的已註冊或申請中的919項「問界」等系列文字和圖形商標，以及44項相關外觀設計專利，收購價款合計人民幣25億元（新台幣106億元）。分析認為，華為此舉一方面代表智選車業務階段性調整，未來將專注於供應商角色；另一方面則是堅持貫徹其「不造車」的戰略。

問界汽車是華為和賽力斯聯合打造的新能源汽車品牌，已發布M5、M7、M9等車型。事實上，外界熟悉的新能源汽車品牌問界，全稱是「AITO 問界」。其中AITO代表賽力斯。

對於該交易，華為表示，華為將問界等系列商標轉讓給賽力斯，同時華為將繼續支持賽力斯造好問界、賣好問界。華為一貫堅持不造車，而是利用領先的智能網聯汽車技術，持續幫助車企造好車、賣好車。

華為先前已將「智界」、「享界」商標分別轉讓給了對應的智選合作夥伴奇瑞和北汽。

第一財經報導，智選車成立初衷是為了拯救華為消費終端的手段，在華為被制裁後，華為手機產品因晶片短缺供貨不足，華為消費終端需要新的產品來支撐營業收入與收益。

隨著手機業務的回暖以及車業務部門（BU）做大做強，智選車的戰略將會逐步調整，問界與享界商標交給車企便是其中一個信號。

IT之家引述分析稱，華為應該是希望將名下所有運輸工具類的商標都轉讓給對應的整車廠；從內部決議到公開發言，華為已多次重申「不造車」，將整車相關商標逐一轉讓出去，進一步表明華為堅持該戰略不動搖。

目前，華為智慧汽車業務採用零部件供應模式、解決方案模式、智選車模式三種模式與車企合作。

其中，採用解決方案模式合作的車企是長安汽車，採用智選車模式合作的車企包括賽力斯、奇瑞、北汽、江淮。

品牌 專利

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