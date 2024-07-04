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京東拚入股英國快遞商

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸電商巨頭京東可能加入競投英國快遞公司Evri股權。路透引述知情人士指出，京東6月已提交報價，如今已進入第二階段競投。而其他潛在競爭者還包括波蘭快遞公司InPost及阿里巴巴旗下物流公司菜鳥。

路透指出，Evri的所有者正在與顧問合作，考慮包括出售公司在內的多種方案，公司估值包括債務在內約為20億英鎊（約合新台幣829億元）。目前，私募股權基金Advent International持有Evri 75%股權，剩餘的25%則由德國郵購公司奧托集團（Otto Group）持有。知情人士稱，雖然上述公司表達了興趣，但不代表最終一定會競標。

報導還指，京東對Evri的興趣源自於考慮收購英國電子產品零售商Currys後的物流需求所產生的，但最終沒有向Currys報價。而後才對Evri感到興趣，目前京東物流與Evri已建立合作夥伴關係，旨在幫助歐洲品牌更好地進入大陸市場。而此次競購若成功，將進一步增強京東在歐洲市場物流能力。截至目前，京東、菜鳥及InPost皆未回應相關消息。

據了解，Evri在Advent International於2020年收購Evri英國業務的多數股權前，名稱曾為Hermes，並從奧托集團手中收購愛馬仕德國公司25%的股權。2022年，Hermes UK更名為Evri。

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