加國也要擋陸製電動車

為阻止大陸電動車進入市場，加拿大財政部當地時間2日發布聲明指，啟動一個月的公眾諮詢期，討論針對大陸電動汽車進口的一系列潛在措施，考量方案擬包括加徵關稅，以及阻止大陸對加拿大新工廠的投資等措施。

值得注意的是，加國政府似乎只考慮對大陸成品車徵收關稅，因其方案清單中未包括電池或電池模組。

彭博報導，加國聲明稱，此次磋商將就潛在的政策應對措施徵求意見，包括根據加拿大關稅法第53條徵收附加稅，以及調整聯邦零排放汽車激勵計劃和投資限制等其他潛在方案。

諮詢文件稱，大陸電動車對加拿大和全球市場的出口量近期大幅增長，令本土電動車產業面臨被削弱的風險，而大陸利用廣泛的非市場政策和做法提供的不公平支持使風險加劇。大陸的政策包括無處不在的補貼，例如對必要零組件供應鏈的補貼，有問題或不存在的勞動和環境標準，以及其他人為降低生產成本措施，導致大陸電動車嚴重產能過剩。

上述文件未提示潛在關稅稅率，而是就不同類別汽車可能的關稅稅率，以及關稅措施如何影響電動車業的總體承受能力尋求各方意見。公眾諮詢將徵求包括工會和汽車行業團體等意見，諮詢期將持續到8月1日。