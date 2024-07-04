歐盟關稅大刀對準大陸電商 鎖定全球速賣通、希音、拚多多Temu等平台

英國《金融時報》報導，歐盟執委會正擬定計畫，將對來自全球速賣通（AliExpress）、希音（Shein）與拚多多旗下Temu等中國大陸電商平台的廉價商品課徵關稅，以遏止歐盟所稱的劣質品不斷自大陸湧入。

報導引述三位知情人士透露，歐盟委員會將在本月稍晚時建議取消目前150歐元的免稅門檻。歐盟委員會稱，去(2023)年有至少20億件申報價值低於150歐元的包裹從海外抵達歐盟，當中電子商貿進口量按年增加一倍以上，「電子商務的龐大數量正在考驗海關的極限」。

歐盟擬對大陸跨境電商徵收關稅

而據歐盟現行法規，從非歐盟國家網上購買價值低於150歐元的包裹，毋須繳納關稅。一名歐盟委員會官員稱，主要的目標平台是鎖定來自中國大陸的Temu、AliExpress以及服飾商Shein等線上市場。

報導進一步指，大陸占了郵遞成本享有補貼的便宜，即是以空運方式寄送廉價商品仍具有成本效益。

對此，歐盟準備祭出的新規定將適用於所有直接從歐盟以外地區向歐盟客戶運送商品的網購零售商。

另一考慮辦法，是不論商品價值多少都要強制大型平台一律登記並支付增值稅（VAT）。

Temu表示，公司成長並非依賴廉價商品，只要政策公平、符合消費者利益，支持立法機關調整政策。AliExpress 和 Shein 也表示願配合歐盟市場。

除歐盟外，《華爾街日報》曾指，美國再出手打擊Shein和Temu等大陸跨境電商。美國海關及邊境保護局（CBP）近期宣布，暫停六家報關行的「小額豁免清關」資格。而該措施還包括，在美國機場加強對此類包裹檢查，及對報關行提交的電子訊息進行審查。

「小額豁免」是針對平均價值不超過800美元的低價值商品免除關稅，以簡化進口流程，得以加速商品進入美國市場，同時促進跨境電商的成本效益及清關速度。

美國政府指控上述電商平台利用貿易漏洞取得「不公平獲利」，直接發送給美國消費者的低價值包裹不僅免除關稅，且幾乎不經審查地就流入美國市場。

根據美國海關及邊境保衛局（CBP）估算，截至去年9月底的財年，超過十億個包裹透過「小額豁免」進入美國，創下歷史新高紀錄，其中，大部分來自中國大陸。



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