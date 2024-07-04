緊盯近三年交易紀錄 券商全面撤查員工炒股

大陸嚴管券商違規炒股，一家排名前五大的券商業者傳出對內部員工及其家屬的股票交易帳戶進行往前三年的全面調查，要徹底清查任何潛在的違規股票交易活動。

界面新聞報導，消息人士透露，調查不僅關注帳戶本身，還特別關注與這些帳戶相關的交易設備和IP位址，監管層希望透過這種方式，公司能夠追蹤到這些設備和IP位址在歷史上的其他交易活動，識別出這些交易背後的真正控制者，進而能夠幫助確定公司員工是否參與了不當的股票交易行為。

消息人士指出，此前券商就已經有過類似炒股自查行為，有部門下來檢查的情況，沒有做任何提前通知，待所有員工均到崗之後上交每個人手機，所有員工離開工作位置後，再用設備檢查看還有沒有其他手機，如果有就是重點懷疑對象，若有備用手機就會被收走，檢查其上面是否還有登錄的交易帳戶。

上海某大型券商員工表示，公司未啟動對員工及親屬的股票帳戶三年倒查，但是，近一個半月以來，公司晨會明顯多次提及嚴禁員工炒股，並頻繁開展員工學習違規案例，嚴禁員工炒股。