李強赴江蘇調研 強調做好製造業數位轉型

大陸國務院總理李強近日於江蘇調研時表示，製造業數位化轉型攸關現代化產業體系建構與經濟高質量發展全局，必須作為製造強國建設的重要任務抓緊抓好。

據大陸央視新聞報導，李強7月2日至3日在江蘇蘇州調研。李強主持召開座談會強調，要搶抓新一輪科技革命和產業變革機遇，堅持創新驅動，強化科技賦能，加快推動製造業數位轉型，促進專精特新企業蓬勃發展，為建構現代化產業體系、實現經濟高質量發展注入強勁動能。

而在聽取江蘇省和部分企業負責人發言後，李強指出，製造業數位轉型攸關現代化產業體系建設和經濟高質量發展全局，必須作為製造強國建設的重要任務抓緊抓好。要堅持供需雙向發力，在需求面聚焦共通性問題找準轉型切入點，在供給側大力培育專業化服務商。要深入推動人工智能賦能，大力推動「人工智慧+」製造業。

李強續指，要充分發揮企業主體作用，鼓勵大企業率先轉型、引領領動，支持中小企業「上雲用數賦智」。要加快關鍵核心技術攻關和數字基礎建設，築牢轉型基礎底座。

李強還說，專精特新企業、「小巨人」企業是推動製造業數字轉型、發展新質生產力的重要力量，希望強化創新引領，樹立國際視野，進一步形成蓬勃發展、成長壯大的生動局面。各級政府要加大政策支持，營造良好環境，讓更多中小企業能夠脫穎而出，成長為「隱形冠軍」「獨角獸」企業。

期間，李強到蘇州匯川技術有限公司察看最新產品展示，李強表示，高端化、智能化、綠色化是製造業發展的重要方向，要持續鼓勵支持企業瞄準國際先進水準，聚焦主業精耕細作，依靠科技創新帶動產業創新。

而在思必馳科技股份有限公司考察時，李強稱，大模型的快速發展正催生研發設計與生產製造方式顛覆性變革，要發揮大陸市場規模大、應用場景豐富等優勢，著力推動面向各產業各領域的垂直應用，促進人工智慧與實體經濟深度融合，加速培育壯大智能產業。