華為轉讓問界商標，釋放什麼訊號？

華為問界系列幾乎成了華為在汽車領域的代表作，但賽力斯公司最新公告顯示，未來問界的主導權將從華為轉移至賽力斯，代價是人民幣25億元，包括已註冊或申請中的919項問界等系列文字和圖形商標，以及44項相關外觀設計專利。

而在問界之前，華為已在今年分別向奇瑞公司和北汽新能源汽車公司轉讓「智界」和「享界」商標，但問界畢竟是華為一手養大，華為賣掉問界商標釋放什麼訊號？

值得注意的是，華為賣掉問界的當天，長安汽車公告，再次提及與華為合作的新進展指出，2023年11月25日，長安與華為技術公司簽署《投資合作備忘錄》，預計不晚於2024年8月31日簽訂最終交易檔。而這一內容，曾在今年5月對外公告。

知情人士表示，結合同一天長安的公告，能看出華為和賽力斯關於問界商標轉讓的一些意圖，很可能是車BU真正獨立之前關於「華為不造車」的承諾強化，再次向外明確智選車模式的邊界。

問界是華為踏入陌生戰場的第一個品牌，它由華為深度參與，覆蓋汽車的產品定義、造型設計、行銷、使用者體驗等環節，並以此形成「智選車」模式，進軍汽車行業。這一模式由華為常務董事、終端BG董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東主導，並從一開始就傾注了華為的大量資源。

余承東曾公開表示，華為在問界這個車上開創了一個新的商業模式，就是由華為做生態品牌，公司內部希望這個生態品牌能在未來極少數活下來的企業裡面存在。

余承東說，我們靠一個打不過別人，我們幾個兄弟一起打，通過打造一個生態聯盟，共建這個生態平台，打造問界這個生態聯盟，把它的體驗打造到極致，產品又不衝突，這樣持之以恆發展。將來在市場激烈競爭的洗牌中，使這幾家成為少數活下來的企業。

余承東稱，智選模式由華為掌控命運，對車企產品成功負責，如果不能成功，華為做的零組件再好也沒有什麼用，車廠不能取得成功的話，華為無法取得成功。

經歷了初期的磨合，從今年年初開始，問界系列逐步登陸新勢力汽車品牌月銷榜，2024年1月新車交付近3.3萬輛。根據賽力斯公布的最新資料，AITO問界全系6月單月交付突破4萬輛，創歷史新高。此外，鴻蒙智行在7月1日公佈的數字顯示，全系今年上半年累計交付19萬4,207輛，6月共交付4萬6,141輛，登頂中國新勢力品牌上半年銷量第一。

但問界、智界等一系列鴻蒙智行品牌的商標歸屬權一直在華為手上，某種程度上，這也代表了華為對該品牌的主導權。根據天眼查app，華為此前申請的「界」字類中文商標超過50個，而早在2021年，華為就申請「問界」商標。

知情人士表示，華為內部對於問界的品牌估值判斷高於人民幣25億元，此次品牌轉讓可見華為的格局和誠意，畢竟是一手養大的「孩子」。

在公開聲明中，華為表示，公司將繼續支持賽力斯造好問界、賣好問界。公司一貫堅持不造車，而是利用領先的智慧網聯汽車技術，持續幫助車企造好車、賣好車。

一直以來，華為在汽車業務上採取多條腿走路的方式，除了余承東力挺的智選車模式，HI模式（HuaweiInside）也在近期迎來關鍵節點。

賽力斯在此次對外聲明中，除了商標轉讓外，還提及了「正在積極籌畫參與引望戰略投資與合作事宜」。

知情人士表示，這裡面可以看出一些端倪，華為其實是再次向合作夥伴承諾在汽車業務上的邊界，引望就是華為車BU成立的新公司。

據瞭解，華為當前架構中，有三種和汽車廠商的合作模式，分別是標準零部件模式、全棧解決方案模式和智選車合作模式，而車BU以及華為消費者BG是支撐華為汽車業務的重要業務模組，前者主打汽車零部件解決方案，後者主導智選車模式，運營「鴻蒙智行」生態品牌。

比起聲量不斷走高的鴻蒙智行，車BU業務從去年開始也動作不斷 ，最受外界關注的就是引望的進展。

2023年11月26日，華為與長安在深圳簽署《投資合作備忘錄》，華為擬成立一家新公司，聚焦智慧網聯汽車的智慧駕駛系統及增量部件的研發、生產、銷售和服務，業務範圍包括汽車智慧駕駛解決方案、汽車智慧座艙、智慧汽車數位平臺、智慧車雲、AR-HUD與智慧車燈等，換言之，華為車BU的關鍵業務都將逐一裝入上述公司。

今年1月16日，深圳引望智慧技術有限公司正式成立，經營範圍含智慧車載設備製造、智慧車載設備銷售，這一公司的成立也被外界視為華為推進汽車智慧業務的重要一步。對華為而言，車BU如果要實現盈利，新公司的推進速度則要更快。

據華為披露的官方資料，2022年，智慧汽車解決方案業務收入為21億元，僅占總營收的0.3%，每年研發卻超過206億元。

目前引望還是華為全資，後面隨著更多夥伴加入，將成為一個股權多元的技術開放平臺，引望的定位為「汽車電動化智慧化開放平臺」，面向行業戰略夥伴開放股權，長安是首個擬合作的整車廠。

但從此前長安的幾次公告內容來看，對於華為智選車業務和新公司之間的業務競爭或許仍有疑慮。原本雙方計畫在6個月內簽訂最終交易檔。如今，已過半年時間，最終交易檔的簽訂延期至8月底。