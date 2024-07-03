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陸推外包內用、外卡內綁 提升境外人員訪陸支付方便性

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸網聯清算公司。（圖／取自百度）
大陸網聯清算公司。（圖／取自百度）

大陸網聯清算公司自今年以來，聯合商業銀行、支付機構、卡組織等經營主體，推廣「外包內用」和「外卡內綁」業務，改善外籍訪陸人員移動支付服務的方便性。

網聯清算公司為中國人民銀行所屬企業，經中國人民銀行批准成立的網絡支付清算平台。據央視報導，「外包內用」是指境外錢包機構與網聯平台合作，外籍訪陸人員使用境外錢包App即可在境內支付。

數據顯示，今年1月到6月，網聯平台外包內用業務交易筆數為2,875.18萬筆，交易金額人民幣53.19億元，年增5.29倍、7.67倍，有效服務訪陸旅遊、邊貿合作和經濟交流。

針對外籍人士習慣用銀行卡支付，網聯清算公司聯合商業銀行、支付機構、卡組織推出「外卡內綁」業務，支持境外人士將境外銀行卡與大陸境內支付App綁定，銜接境外銀行卡與境內條碼支付。

數據顯示，今年1月到6月，外卡內綁業務交易筆數為3,738.18萬筆，交易金額人民幣54.17億元，年增6.65倍、8.03倍，業務上線以來累計服務境外超過200萬用戶。

報導指出，受近期大陸電商平台促銷活動帶動，外卡內綁業務交易顯著增多。6月15日當日總成功交易筆數32萬筆，總交易金額人民幣4,785萬元，業務規模達到歷史最高峰值。

中國人民銀行 人民幣 電商

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