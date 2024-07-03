聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸推外包內用、外卡內綁 提升境外人員訪陸支付方便性
大陸網聯清算公司自今年以來，聯合商業銀行、支付機構、卡組織等經營主體，推廣「外包內用」和「外卡內綁」業務，改善外籍訪陸人員移動支付服務的方便性。
網聯清算公司為中國人民銀行所屬企業，經中國人民銀行批准成立的網絡支付清算平台。據央視報導，「外包內用」是指境外錢包機構與網聯平台合作，外籍訪陸人員使用境外錢包App即可在境內支付。
數據顯示，今年1月到6月，網聯平台外包內用業務交易筆數為2,875.18萬筆，交易金額人民幣53.19億元，年增5.29倍、7.67倍，有效服務訪陸旅遊、邊貿合作和經濟交流。
針對外籍人士習慣用銀行卡支付，網聯清算公司聯合商業銀行、支付機構、卡組織推出「外卡內綁」業務，支持境外人士將境外銀行卡與大陸境內支付App綁定，銜接境外銀行卡與境內條碼支付。
數據顯示，今年1月到6月，外卡內綁業務交易筆數為3,738.18萬筆，交易金額人民幣54.17億元，年增6.65倍、8.03倍，業務上線以來累計服務境外超過200萬用戶。
報導指出，受近期大陸電商平台促銷活動帶動，外卡內綁業務交易顯著增多。6月15日當日總成功交易筆數32萬筆，總交易金額人民幣4,785萬元，業務規模達到歷史最高峰值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言