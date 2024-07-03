中國6月客車銷量下降8% 連續3個月衰退
根據中國乘聯分會發布，中國大陸乘用汽車（客車）6月份零售175.5萬輛，比去年同期下降8%，連續3個月出現衰退。其中，新能源乘用車零售雖然增加30%，市占率差一點超越傳統燃油車，但增速也趨緩。
中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會3日發布6月份乘用車市場初步統計，6月零售175.5萬輛，年減8%，連續3個月出現衰退；今年以來累計零售982.8萬輛，年增3%，也比5月的5%衰退2個百分點。
其中，6月乘用車新能源市場零售86.4萬輛，年增30%，比5月成長6%，顯示新能源乘用車市占率已達49.2%，差一點超越燃油車；今年以來累計零售411.9萬輛，年增33%。不過與5月的年增36%、1至5月年增34%相比，新能源乘用車零售也出現趨緩。
中國乘聯分會指出，外部環境依然複雜嚴峻，內部需求短期不足。去年7月前，因為廠商清理未通過RDE（實際行駛汙染物排放試驗）的乘用車庫存而增量，但今年無政策及特殊情況影響波動。
中國乘聯分會表示，6月前兩週的燃油車市場低迷，隨著618購物節的啟動和乘用車市場進入上半年尾聲，各地方和車企努力衝刺銷量業績的意願很強烈，廠商和經銷商無論如何也要努力「捲收官」的銷量。因此6月仍是銷量走勢較好的月份。
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