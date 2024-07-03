中國20城市 將試辦智慧聯網汽車「車路雲一體化」

中國工信部等5個部委今天聯合公布「車路雲一體化」的試辦城市名單，內含北京、上海、廣州、深圳等20個中大型城市（含組合），作為測試智慧聯網汽車之用，力爭2026年建立統一共用的智慧聯網汽車「車路雲一體化」標準體系。

根據中國工業和信息化部、公安部、自然資源部、住房和城鄉建設部、交通運輸部3日公布的名單，這20個試辦「車路雲一體化」的城市，分別為北京、上海、重慶、廣州、深圳、鄂爾多斯、瀋陽、長春、南京、蘇州、無錫、杭州（含桐鄉及德清）、合肥、福州、濟南、武漢、十堰、長沙、海口（含三亞及瓊海）、成都。

界面新聞報導，依中國相關文件規定，這20個城市是在「自願申報」及「組織評估」的基礎上所確定。

中國工信部表示，上述5部委為此建立工作專班，展開試辦評審工作。其中包括「現場答辯評審」，由各城市按專家意見修改完善申報方案，並參加現場答辯，由評審專家進行評分並形成評審意見，再經工作專班綜合評估並履行相應程序後，確定上述試辦城市名單。

中國工信部指出，5部委組織各相關標準化組織及行業機構，共同展開「車路雲一體化」標準體系及應用試點推薦標準研製工作，以技術標準支撐應用試辦。試辦過程中將累積實際經驗和相關數據，以支撐標準體系完善和相關標準制定，力爭2026年搭建統一共用的智慧聯網汽車「車路雲一體化」標準體系。

中國工信部提到，要實現各試辦城市的雲端控制基礎平台、城市交通安全綜合服務管理平台、訊息管理公共服務平台等互聯互通，打破不同領域、區域間的「數據孤島」，實現互通共享及跨域共用，支撐城市級乃至城際間智慧輔助駕駛、自動駕駛、智慧交通、智慧城市等多場景應用的商業模式探索。

中國工信部說，目前中國各地「車路雲一體化」建設處於初級階段，尚未能搭建形成完備的系統架構，基礎設施建設存在「碎片化」現象，難以支撐自動駕駛技術和網聯功能的規模化應用。

「車路雲一體化」是指集合車輛動態、道路設施、雲端計算於一體的智慧型交通系統，以提升道路交通的安全性、效率性和環保性，透過高度資訊化和智慧化即時交換道路數據，提高行車安全、節能與城市交通管理效率。