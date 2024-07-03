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中國A股三大指數收跌 滬深交易量萎縮創新低

中央社／ 上海3日電

中國A股三大指數收跌，上證綜指跌0.49%，深成指跌0.59%，創業板指跌0.3%。滬深兩市成交額人民幣5803億元（約新台幣2.6兆元），未達6000億元，創下今年成交額新低。

A股三大指數3日開低走低，截至收盤，上證綜指下跌0.49%、收2982.38點；深成指下跌0.59%、收8760.43點；創業板指下跌0.3%，收1660.12點。

每日經濟新聞、澎湃新聞3日報導指出，滬市成交額2578億元、深市成交額3225億元，滬深兩市3日成交額共計5803億元，成交額未達6000億元，創下今年最低量；總體來說，個股跌多漲少，全市場逾3700檔個股下跌。

國盛證券表示，7月市場進入分紅季，幾大國有銀行合計逾3000億元分紅規模獲得市場資金追捧。市場最近焦點在政策改革預期，部分國資低價股先前被注入過多悲觀預期，有出現修復性反彈，不過量能有限，整體表現後續尚待觀察。

上證綜指 創業 指數

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