中國A股三大指數收跌 滬深交易量萎縮創新低
中國A股三大指數收跌，上證綜指跌0.49%，深成指跌0.59%，創業板指跌0.3%。滬深兩市成交額人民幣5803億元（約新台幣2.6兆元），未達6000億元，創下今年成交額新低。
A股三大指數3日開低走低，截至收盤，上證綜指下跌0.49%、收2982.38點；深成指下跌0.59%、收8760.43點；創業板指下跌0.3%，收1660.12點。
每日經濟新聞、澎湃新聞3日報導指出，滬市成交額2578億元、深市成交額3225億元，滬深兩市3日成交額共計5803億元，成交額未達6000億元，創下今年最低量；總體來說，個股跌多漲少，全市場逾3700檔個股下跌。
國盛證券表示，7月市場進入分紅季，幾大國有銀行合計逾3000億元分紅規模獲得市場資金追捧。市場最近焦點在政策改革預期，部分國資低價股先前被注入過多悲觀預期，有出現修復性反彈，不過量能有限，整體表現後續尚待觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言