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離岸人民幣對美元匯率跌至7.31 創近8個月新低

中央社／ 台北3日電
繼6月26日離岸人民幣對美元匯率跌破7.30後，今天早盤離岸人民幣對美元匯率一度跌破7.31元關卡，創去年11月中旬以來新低。美聯社
繼6月26日離岸人民幣對美元匯率跌破7.30後，今天早盤離岸人民幣對美元匯率一度跌破7.31元關卡，創去年11月中旬以來新低。美聯社

繼6月26日離岸人民幣對美元匯率跌破7.30後，今天早盤離岸人民幣對美元匯率一度跌破7.31元關卡，創去年11月中旬以來新低。

中國媒體財聯社報導，截至發稿前，離岸人民幣對美元匯率報7.3073元，盤中最低報7.3115元；在岸人民幣對美元匯率盤中最低報7.2736元。

報導指出，多名受訪市場人士認為，近期數據顯示，人民幣貶值內部壓力沒有根本改觀。同時，主要國家大選結果不確定性增加，避險需求上升導致美元指數昨晚走強，進一步打壓亞洲貨幣。

中國平安固收團隊3日最新報告認為，7月份匯率維穩壓力大於以往，可觀察中共20屆三中全會過後匯率彈性能否釋放。

報導指出，香港某資產管理公司研究員表示，除了美國降息預期弱化固有的壓力之外，近日美英法大選走勢對極端勢力有利，讓市場擔心下一步地緣政治變化，也導致美元指數上揚。

人民幣 壓力 指數

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