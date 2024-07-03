寧德時代首五月電池裝車量年增3成 全球市佔續居冠

韓國市場調研機構SNE Research於3日發布6月動力電池追蹤報告顯示，全球電動車電池使用量達285.4吉瓦時（GWh），較去年成長23%，其中，大陸電池巨頭寧德時代持續維持全球第一，年增31.1%（107.0GWh），市佔率37.5%，為唯一市佔率超過30%的電池廠商。而比亞迪以21.1%（44.9GWh）的成長、市佔率15.7%續居榜單第二位。

具體而言，三至五名由韓系廠商包辦：排名第三的LG新能源的裝機量年增5.6%，達到35.9吉瓦時（GWh），市佔率以12.6%；SK on年增4.2%，為13.9吉瓦時，市佔率以4.9%位列第四；三星SDI年增26.8%，為13.7吉瓦時，市佔率以4.8%位居第五。

松下是唯一進入榜單前十名的日本企業，今年1-5月發電量為13.4GWh，排名第六，但年減26.8%。下滑主因在於特斯拉Model 3因部分改款導致銷量放緩，以及安裝松下電池的Model 3 Performance車型延後發布。

第七到十名皆為陸企廠商，分別是中創新航、億緯鋰能、國軒高科與欣旺達，裝機量成長率分別為37.4%、39.4%、23.6%與62%，市佔率則分別為4.5%、2.4%、2.3%與2.1%。

值得注意的是，韓系動力電池全球市場裝車量佔有率年減2.8個百分點，為22.3%。而陸企廠商市佔率持續增長，目前陸系電池市佔率為64.5%，較去年同期的61.3%，增加3.2個百分點。

報告指出，儘管中國以外地區電動車市場成長持續放緩，但歐美等主要地區的不確定性不斷增加。在歐洲，中國汽車製造商將支付反補貼稅；在美國，即將舉行的總統選舉將成為該行業最大的不確定因素之一。隨著歐洲效仿美國開始將中國排除在電動車產業之外，預計中國領先製造商在進入海外市場時將面臨障礙，導致市場成長在一段時間內持續放緩。