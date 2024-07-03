中國券商嚴打員工及親屬違規炒股 倒查帳戶3年

中國近期進一步嚴打證券從業員及親屬違規買賣股票行為，有業內人士表示，多間券商對員工及其家庭成員的股票交易帳戶倒查3年，而且還查帳戶相關的交易設備及IP地址，以識別幕後真正控制者，來判斷員工是否有違規炒股。

綜合界面新聞及21世紀經濟報導在2日的報導，有業內人士表示，近日多間規模較大的券商都對員工及其家庭成員的股票交易帳戶，進行為期3年的全面倒查，以徹底揭露任何潛在違規股票交易活動。

該業內人士又指，審查還特別關注與帳戶相關的交易設備和IP地址，希望能追蹤到這些設備和IP地址以往的其他交易活動，從而識別交易背後的真正控制者，以確定員工是否有參與不當股票交易行為。

該業內人士表示，公司相關部門檢查前沒有發出任何通知，待所有員工均上班後，要求員工交出手機，並通過檢查設備查看有沒有其他手機等設備。

有上海某券商的員工表示，公司並未明確表示啟動對員工及親屬的股票帳戶倒查3年，但近一個半月以來，公司在早上的會議明顯多次提及嚴禁員工炒股，並頻繁展開員工學習違規案例。

該員工表示，關於券商如何審查員工親屬的帳戶，一般而言，券商會要求員工報備親屬帳戶，要求親屬帳戶托管至公司，如不托管，員工需定期報告帳戶情況。

另一家華北上市券商的員工，也確認了券商倒查員工及親屬帳戶一事，指其所屬公司2個月前開始審查。

有券商員工表示，員工入職時需上報自己及親屬的帳戶，並需每年更新帳戶情況，直接用親屬帳戶炒股的現象較少見。券商員工如果炒股，往往會借用看似與本人毫無關聯的帳戶進行，此類帳戶不在上報範圍之內，券商自查發現的難度很大。

該員工表示，隨著技術進步，如今通過鎖定親屬帳戶所在設備、IP的方式，能更有效發現存在違規炒股可能的其他帳戶。所以券商針對員工及親屬帳戶倒查3年。

報導表示，今年初中國證監會集中查辦招商證券多名從業員買賣股票等違法違規行為，包括對63人作出行政處罰，合計罰沒人民幣8173萬元（約新台幣3.67億元），對1人作出終身證券市場禁入措施，另將1人涉嫌內幕交易行為移送司法機關處理。

2019至2023年中國證監會共查辦67起從業員違規炒股案件，對139人作出行政處罰。