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中國6月財新服務業PMI51.2 市場信心減弱

中央社／ 台北3日電

中國財新服務業採購經理人指數PMI）6月數據為51.2，低於5月2.8個百分點，降至去年11月以來最低，顯示中國服務業擴張速度放緩，市場信心減弱。專家指出是因就業收縮，企業預期不樂觀所致。

財新報導，從財新中國服務業PMI分項數據來看，6月服務業供需仍維持擴張區間（高於50的榮枯線），但速度均有放緩，其中新訂單指數在擴張區間回落至近4個月來最低。外需放緩幅度小於整體需求，新出口訂單指數較上月近一年來高點微降。

5月中國財新服務業PMI數據為54，創下去年8月以來新高，顯示供需擴張。

財新指出，據企業反映，員工自願離職和企業裁員降成本是導致重現收縮的主要原因。人工減少導致企業無法消化新增訂單，服務業積壓工作量指數在5個月來首次超過榮枯線。加上原物料、人工、運輸費用上揚，導致服務業成本持續增加。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6月市場供求擴張，製造業較服務業表現更好。價格水準穩定，但就業收縮，企業預期較不樂觀。市場信心不足和有效需求不足是當前中國經濟面臨的極大挑戰。

1日公布的6月財新製造業PMI攀升至3年高點51.8，顯示製造業生產經營活動擴張加速。然而服務業增長放緩的拖累大於製造業擴張加速的拉動。

王喆指出，未來政策對經濟的支持力道需進一步加強，前期「三大工程」、房地產調控措施優化調整、大規模設備更新和消費品以舊換新等政策還需進一步落地，等待效果顯現。此外，財稅改革等相關政策的推進應注重培育市場經營主體樂觀預期。

PMI 指數

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