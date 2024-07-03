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中國加嚴監管 2024上半年IPO撤回率創5年新高

中央社／ 上海3日電

中國加嚴資本市場監管，今年上半年IPO（首次公開募股）申請公司撤回率38.96%，創5年新高；IPO撤回公司家數286家，超過去年全年統計218家，創歷史新高。

數據顯示，今年上半年IPO申請公司撤回率38.96%，創5年新高；撤回數量超過去年全年。分析指出，這與中國證監會多次強調IPO「申報即擔責」等加嚴監管作為有關，從源頭管理上市公司品質，使企業在執行IPO申請時審慎思考是否「夠格」。

證券時報3日報導，按公告日計算，截至6月30日，今年共有286家公司主動撤回IPO申請，數量超過去年全年218家，撤回家數創歷史新高。

從撤回IPO公司擬上市板來看，滬深主機板公司計107家、北交所計48家、創業板計80家、科創板計51家，數量均超過去年全年。

報導剖析，今年以來主動撤回IPO申請集中發生在4月下旬後，這與IPO門檻提高有關。今年4月，滬深北3大交易所分別發布系列新規，主機板、創業板修訂申報財務指標要求，上市門檻提高、財務不達標成為公司主動撤回IPO申請一大原因。

現場檢查也是企業撤回IPO申請原因之一。中國證監會在2021年1月底發布「首發企業現場檢查規定」，其彼時強調，將大幅提高現場檢查比率，擴大覆蓋面，在現場檢查中若發現欺詐發行、財務造假等線索，一經查實將加以嚴懲。

報導提到，公司撤回IPO申請，除了外在原因外，企業本身問題也不容忽視，從數據統計可發現，撤回IPO申請公司有「四高」特徵，包括公司產品極度單一、前5大客戶或供應商依賴度過高、存貨占比與資產負債率雙高、股權集中度偏高。

IPO 財務 門檻

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