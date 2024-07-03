影／海巡署說明我漁船遭陸扣押經過 透過多方管道持續溝通

昨天晚間一艘澎湖籍漁船執行捕撈作業時，遭中國海警強行登檢查扣帶回，目前船上6人與漁船都在中國福建圍頭港。海巡署副署長謝慶欽與巡防組長廖雲宏今天舉行記者會，謝慶欽表示，該案是發生在中國大陸的伏季休漁期間，已透過漁業署與陸委會等多方管道持續與陸方溝通。

謝慶欽表示，昨晚海巡署接獲澎湖籍「大進滿 88」漁船船主報案，9點14分抵達案發現場，我方於領海基線有廣播喊話，而大陸海警船也陸續前往現場集結，海巡署則持續廣播要求釋放「大進滿88號」未果，由於海巡署的船艇已深入對方領海基線內，為避免升高衝突，停止緊追。