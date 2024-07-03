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影／海巡署說明我漁船遭陸扣押經過 透過多方管道持續溝通

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
昨天晚間一艘澎湖籍漁船遭中國海警強行登船帶走，海巡署副署長謝慶欽（右）與巡防組長廖雲宏（左）今天舉行記者會，表示持續透過漁業署及陸委會等管道與陸方溝通。記者潘俊宏／攝影
昨天晚間一艘澎湖籍漁船遭中國海警強行登船帶走，海巡署副署長謝慶欽（右）與巡防組長廖雲宏（左）今天舉行記者會，表示持續透過漁業署及陸委會等管道與陸方溝通。記者潘俊宏／攝影

昨天晚間一艘澎湖籍漁船執行捕撈作業時，遭中國海警強行登檢查扣帶回，目前船上6人與漁船都在中國福建圍頭港。海巡署副署長謝慶欽與巡防組長廖雲宏今天舉行記者會，謝慶欽表示，該案是發生在中國大陸的伏季休漁期間，已透過漁業署與陸委會等多方管道持續與陸方溝通

謝慶欽表示，昨晚海巡署接獲澎湖籍「大進滿 88」漁船船主報案，9點14分抵達案發現場，我方於領海基線有廣播喊話，而大陸海警船也陸續前往現場集結，海巡署則持續廣播要求釋放「大進滿88號」未果，由於海巡署的船艇已深入對方領海基線內，為避免升高衝突，停止緊追。

廖雲宏表示，救援當中雙方都有喊話，由於在陸方海域，對方希望我們不要多加干擾，依照過往經驗，對方都會經過事實查核後才會做裁罰，之後才會歸還，已透過漁業署與陸委會等多方管道持續與陸方溝通。

昨天晚間一艘澎湖籍漁船遭中國海警強行登船帶走，海巡署副署長謝慶欽（右）與巡防組長廖雲宏（左）今天舉行記者會，表示持續透過漁業署及陸委會等管道與陸方溝通。記者潘俊宏／攝影
昨天晚間一艘澎湖籍漁船遭中國海警強行登船帶走，海巡署副署長謝慶欽（右）與巡防組長廖雲宏（左）今天舉行記者會，表示持續透過漁業署及陸委會等管道與陸方溝通。記者潘俊宏／攝影
海巡署副署長謝慶欽今天舉行記者會說明澎湖籍漁船遭中國海警強行帶走案發經過，表示該案是發生在中國大陸的伏季休漁期間，已透過漁業署與陸委會等多方管道持續與陸方溝通。記者潘俊宏／攝影
海巡署副署長謝慶欽今天舉行記者會說明澎湖籍漁船遭中國海警強行帶走案發經過，表示該案是發生在中國大陸的伏季休漁期間，已透過漁業署與陸委會等多方管道持續與陸方溝通。記者潘俊宏／攝影
海巡署副署長謝慶欽今天舉行記者會說明澎湖籍漁船遭中國海警強行帶走案發經過，表示該案是發生在中國大陸的伏季休漁期間，已透過漁業署與陸委會等多方管道持續與陸方溝通。記者潘俊宏／攝影
海巡署副署長謝慶欽今天舉行記者會說明澎湖籍漁船遭中國海警強行帶走案發經過，表示該案是發生在中國大陸的伏季休漁期間，已透過漁業署與陸委會等多方管道持續與陸方溝通。記者潘俊宏／攝影
昨天晚間一艘澎湖籍漁船遭中國海警強行登船帶走，海巡署巡防組長廖雲宏今天說明案發經過。記者潘俊宏／攝影
昨天晚間一艘澎湖籍漁船遭中國海警強行登船帶走，海巡署巡防組長廖雲宏今天說明案發經過。記者潘俊宏／攝影

海巡署 溝通 漁業署

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