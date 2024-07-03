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逾百萬港人七一假期赴大陸 香港消費受衝擊

中央社／ 香港3日電

據統計，在剛結束的「七一」短假期中，超過百萬香港人到中國大陸吃喝玩樂，同期訪港旅客卻只有44萬多人，令香港的餐飲零售業受到衝擊。

7月1日是香港主權移交的日子，今年的「七一」是週一，連同週六及週日，香港有3天假期。

大公報今天報導，根據入境事務處的數字，由上週五（6月28日）至本週一（7月1日），有163.7萬人次經由香港各出入境管制站出境，其中到中國大陸的占124.6萬多人次。

同期間，訪港的中國大陸及海外旅客只有44.4萬多人次。

不少假期到中國大陸的港人，都是到深圳吃喝遊玩。

過去幾年，香港在COVID-19疫情打擊下，餐飲零售業備受打擊，港府為此多次撥款資助業者度過難關。

去年初，香港社會開始復常後，外界都期待餐飲零售業逐步復甦，但港人卻掀起到深圳等中國大陸不同地方消費的熱潮，港府為此不斷舉辦大型活動，希望吸引港人留港消費。

在剛過去的「七一」假期，本地2000家食店更推出優惠，吸引港人消費，但期間仍有逾百萬港人到中國大陸消費，反映出港人北上消費的熱潮未過。

香港餐務管理協會主席梁振華向媒體表示，「七一」假期期間大批港人到中國大陸，分散了香港的消費動力，影響部分食店生意。

另外，港府統計處昨天公布，5月的臨時零售業總銷貨價值為港幣305億元（約新台幣1273億元），較去年同月下跌11.5%；今年前5個月的臨時零售業總銷貨價值則較去年同期下跌6.1%。

此外，經修訂後，4月的零售業總銷貨價值較去年同月下跌14.7%。

港府發言人表示，5月的臨時零售業總銷貨價值較去年繼續顯著下跌，主要受到旅客和市民消費模式轉變的影響，以及港幣匯率居高不下，預期零售業界短期內仍會面對挑戰。

香港

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