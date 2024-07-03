四川首部 J型燃機發電投運

近日，由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東方汽輪機」）製造的川投資陽項目1號燃機成功完成168小時試運行考核，標誌著川內首台J型燃機正式投入商業運行。

東方汽輪機總部位於四川省德陽市，川投集團資陽燃氣電站新建工程項目（川投資陽項目），採用東方汽輪機2台700MW等級單軸燃氣—蒸汽聯合迴圈機組，燃氣輪機為最新型M701J型燃氣輪機，配套自主設計製造的230MW三壓、一次中間再熱、雙缸雙排汽、單軸凝氣式汽輪機，性能保證工況下聯合迴圈效率高達63.7%。川投資陽項目率先投運的1號機組，為目前大陸700MW級聯合迴圈發電機組最高水準，從併網到投產僅21天，創造了整套啟動調試大陸最快紀錄。機組的調試技術指導及燃燒調整，也全部由東方汽輪機服務人員自主完成，標誌著調試技術服務的全面自產化。

按照建設計畫，川投資陽項目2號機組預計將於今年9月投產。建成投產後，年利用天然氣6億立方米，年發電量可達35億千瓦時，能夠滿足約400萬居民一年的生活用電需求。