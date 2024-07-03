資金踴躍抄底 陸ETF上月吸金3,400億元

資金踴躍抄底大陸A股，根據金融數據供應商萬得（Wind）數據，A股ETF在6月淨流入人民幣771.8億元（約新台幣3,473億元），創近三個月新高。從資金流向看，滬深300ETF仍然最受青睞，包括華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF、嘉實滬深300ETF、華夏滬深300ETF吸金量最多。

澎湃新聞報導，在6月的20個交易日內，A股市場779檔可統計的股票型ETF淨流入額合計人民幣771.8億元。此前3月至5月股票型ETF淨流入總額依次為-0.98億元、197.9億元、-188億元，1月和2月的淨流入總額均超過人民幣1,000億元。

近期，隨著上證指數回檔至3000點下方，資金持續進場馳援，開啟「買買買」的模式。特別是6月21日以來，A股ETF出現連續6個交易日資金淨流入，短短6日吸金達人民幣565億元，占全月資金淨流入近七成。

寬基ETF（權值型ETF）是承接6月增量資金的主力軍，多檔滬深300ETF顯著放量。

其中，華泰柏瑞滬深300ETF在6月資金淨流入超過人民幣166億元，易方達滬深300ETF也有人民幣70億元以上的資金淨流入。