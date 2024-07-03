大陸建行總部減薪 至少一成

在大陸經濟下行壓力持續、信貸風險提升的背景之下，當地銀行業備受挑戰。路透引述消息指，大陸建設銀行要求總部員工減薪至少一成，而高層員工則將面臨更大減幅。同時，建行今年推動下調員工薪酬，總行職能部門及集團子公司均有涉及。

兩位消息人士稱，大部分建行分行及子公司員工的減薪幅度不一，且整體高於總行，不過，一些業績較好的業務減薪幅度將限制在個位數。截至目前，建行尚未回覆相關消息。

路透認為，這次建行大規模減薪行動，凸顯中國金融企業在經濟放緩中的挑戰。

由於中國的商業銀行被迫提供更便宜的貸款來刺激低迷的經濟，正面臨著愈來愈大的盈利壓力，而貸款需求亦疲軟。

此外，銀行業還面對著北京政府正推進的「共同富裕」運動，以及要求金融機構整治反腐等問題。同時，這也促使大陸許多包括國有和私營金融企業宣布降低員工薪資和減掉獎金，並要求員工不要穿昂貴服飾和戴名表上班。