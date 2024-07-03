聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸建行總部減薪 至少一成

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

在大陸經濟下行壓力持續、信貸風險提升的背景之下，當地銀行業備受挑戰。路透引述消息指，大陸建設銀行要求總部員工減薪至少一成，而高層員工則將面臨更大減幅。同時，建行今年推動下調員工薪酬，總行職能部門及集團子公司均有涉及。

兩位消息人士稱，大部分建行分行及子公司員工的減薪幅度不一，且整體高於總行，不過，一些業績較好的業務減薪幅度將限制在個位數。截至目前，建行尚未回覆相關消息。

路透認為，這次建行大規模減薪行動，凸顯中國金融企業在經濟放緩中的挑戰。

由於中國的商業銀行被迫提供更便宜的貸款來刺激低迷的經濟，正面臨著愈來愈大的盈利壓力，而貸款需求亦疲軟。

此外，銀行業還面對著北京政府正推進的「共同富裕」運動，以及要求金融機構整治反腐等問題。同時，這也促使大陸許多包括國有和私營金融企業宣布降低員工薪資和減掉獎金，並要求員工不要穿昂貴服飾和戴名表上班。

北京 壓力

延伸閱讀

我方漁船遭中國海警船帶走！海巡署緊急回應 「1因素」停止緊追

澎湖漁船在金門外海遭陸海警船押返 漁民：中國在報復賴清德

路透：美政府今年已撤銷八項向華為出口產品的許可證

台灣人壽宣布 將再增資君龍人壽2.5億人民幣

相關新聞

大陸百強房企銷售轉好 上月大增26%

大陸房產調研機構中指研究院數據顯示，2024年上半年百強房企銷售總額為人民幣2.08兆元，年減41.6%，降幅較上月繼續...

微軟關閉大陸授權門店 僅保留官網商城、京東旗艦店及售後維修據點

網傳微軟（Microsoft）將關閉中國大陸所有線下授權門店，僅保留官網商城與京東旗艦店。微軟回應證實，該公司正在整合在...

四川首部 J型燃機發電投運

近日，由東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東方汽輪機」）製造的川投資陽項目1號燃機成功完成168小時試運行考核，標誌...

「滬九條」政策發威 上海二手房交易創三年新高

上海二手房市況轉旺，6月共計網簽（網上備案）2.6萬套，月增41.1%。安居客上海房產網監測，該網簽數據不僅創下今年新高...

陸股有望再戰3,000點 昨一度收復整數關卡

大陸A股昨（2）日震盪，具指標性的上證指數一度收復3,000點整數關口，但收盤賣壓湧出，小漲0.08%，收2,997.0...

陸新能源車上半年銷量 未達標

大陸車企近日密集發布半年銷量，據統計，比亞迪和吉利汽車完成全年銷量目標進度超過四成，理想汽車、蔚來汽車完成全年銷量目標三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。