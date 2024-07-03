陸汽車出口 保持高增長

大陸汽車出口穩定成長，據中國汽車工業協會（中汽協）整理的海關資料顯示，累計今年前五月，全國汽車商品進出口總額1,201.5億美元，年增6.4%。其中進口金額272.5億美元，年減8%；出口金額929億美元，年增11.6%。

中汽協表示，出口金額的增長幅度高於進口，反映出大陸汽車在國際市場上的競爭力正在逐步提升，尤其今年前五月，乘用車出口193.7萬輛，年增32%，繼續保持高增長，成為大陸汽車增長的一大亮點。

在出口汽車品牌方面，今年前五月，大陸汽車出口量排名前十大的汽車品牌分別為奇瑞、名爵（MG）、比亞迪、吉利、特斯拉、長安、哈弗、寶駿、捷途、悅達起亞。

具體來看，奇瑞品牌以34.4萬輛的銷量，繼續穩居汽車出口榜單第一名，瑞虎7、瑞虎5X、歐萌達以及瑞虎8四款車型均進入出口車型榜前十名中，是上榜車型最多的品牌。其中，瑞虎7以9.31萬輛出口量，超越特斯拉Model 3位居榜首。

如今，奇瑞的出口業務已成為其整體銷量重要的來源。

據統計，在過去的2023年裡，奇瑞海外市場銷量年增一倍至93.7萬輛，約占總銷量的一半，同時增速也遠超行業56%的平均水準。

名爵（MG）緊跟奇瑞之後，2024年1-5月累計出口19.8萬輛，其中名爵ZS、名爵5進入出口車型榜單前十名車型中，名爵ZS排名第五名，銷量為5.37萬輛；名爵5為4.27萬輛。