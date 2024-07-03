陸股有望再戰3,000點 昨一度收復整數關卡

大陸A股昨（2）日震盪，具指標性的上證指數一度收復3,000點整數關口，但收盤賣壓湧出，小漲0.08%，收2,997.01點。專家指出，陸股有機會持續復甦，中資股估值相對歷史水平便宜，若經濟復甦持續，可能會觸發一輪企業獲利上調。

金融數據供應商萬得（Wind）統計顯示，2日滬深兩市及北交所共2,423家上漲，2,729家下跌，平盤有208家。滬深兩市成交金額人民幣6,447億元，較前一交易日的6,580億元減少133億元。顯示追價買盤力道不足。

富蘭克林坦伯頓新興市場股票團隊中國股票基金經理徐力高認為，大陸經濟持續復甦是影響股市的最大因素，投資者將密切關注尤其是房市等數據，以及各領域的持續政策支持。同時，大陸可能會繼續採取寬鬆的貨幣政策立場。若基本面出現持續改善跡象，外資有望流入受惠板塊及公司。

國盛證券指出，近期市場持續縮量窄幅震盪，悲觀預期已被逐步體現在當前價格中，而1日滬深兩市在人行出手買賣國債引發債市場巨震後，上證指數的中級反彈行情不會缺席，高股息績優央企和AI新質生產力有望成為市場反彈的主要推動力，關注部分消費電子、出口板塊的反彈機會。

浙商證券指出，6月基本面延續修復態勢，供給端修復較快，核心在於工業穩增長政策效果凸顯，尤其是十大重點行業生產端擴張態勢明顯，同時服務業也處於保持恢復態勢。在市場內生動能企穩以及穩增長政策發力的情況下，經濟總體處於向潛在增長中樞收斂的過程，預計第2季GDP實現5%以上的難度不大。

浙商證券表示，大類資產方面，圍繞統籌發展與安全的主線，建議關注資本市場三大方向：一是資產荒背景下的高股息紅利類資產，二是上游資源品，三是安全與發展融合的相關成長股。固定收益方面，預計10年期國債殖利率總體呈現震盪後逐漸向下的走勢，殖利率較難出現超預期上行。

中原證券指出，當前上證綜指與創業板指數的平均本益率分別為12.6倍、27.9倍，處於近三年中位數以下水準。