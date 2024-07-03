香港新股集資額 下調

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

由於港股近來投資氣氛較為審慎，普華永道（PwC）近日下調香港今（2024）年新股集資額預測20%至30%，從年初的港幣1,000億元降至700~800億元。儘管普華永道調降香港新股集資額預測，但其在四大會計師事務所中，仍是最為樂觀。

綜合港媒報導，普華永道預測，今年全年有約80家企業赴港上市，集資金額有機會達港幣700~800億元，當中來自資訊科技及電訊服務、人工智慧及零售、消費品及服務相關的行業將會是市場焦點。

而香港新股市場第2季已見回暖跡象，現在有超過100家企業遞交上市申請，而部分在大陸證監會成功備案。普華永道認為，若香港市場情緒持續改善，或將出現集資超過港幣50億元的大型IPO上市。

同時，安永（EY）對香港今年新股市最悲觀，維持港幣500億元集資額預測；畢馬威（KPMG）降低預測四成，料今年港股IPO集資港幣600億元；德勤（Deloitte）則調低集資額預測20%至40%，降至港幣600～800億元。顯示普華永道預測仍最為樂觀。

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