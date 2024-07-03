陸A股IPO 上半年少七成
今（2024）年上半年大陸股市IPO遇冷。數據供應商萬得（Wind）數據指出，上半年A股共計44檔新股上市，合計募資約人民幣324.78億元，新股數量及首發募資金額均較去年同期降逾七成。
第一財經指出，今年上半年Ａ股IPO仍階段性收緊。截至6月底，A股共有44檔新股上市，而去年同期上市173家公司，今年上半年IPO數量僅是去年同期的25%。其中，15檔來自深圳創業板，12檔來自滬深主板，10家來自北交所，7家來自上交所科創板。
今年上半年新股IPO共募資人民幣324.93億元，去年同期為人民幣2,096.77億元，年減84.5%。同時，僅十檔新股募資額超過人民幣10億元，其中永興股份首發募資額最高為人民幣24.3億元，其次是艾羅能源首發募資人民幣22.26億元。相較而言，去年上半年有68檔新股募資超過人民幣10億元，11檔新股募得超過人民幣30億元，其中最高募資額達人民幣110.72億元。
同時，在新股IPO數量大減同時，擬上市企業掀起「撤單潮」。澎湃新聞指，綜合大陸三大交易所官網資料，今年上半年三大交易所共計受理32家企業，去年同期受理590家企業，年降幅逾94%。
據悉，上半年共287家擬IPO企業終止審核。而就存量的排隊企業不完全統計，截至6月底，尚有412家擬上市企業仍處於排隊狀態。
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