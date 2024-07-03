雷諾攜寧德 建歐洲電池鏈

法國汽車製造商雷諾旗下電動汽車部門安培（Ampere）表示，將與寧德時代、LG新能源合作，共同將磷酸鐵鋰（LFP）技術納入其電動汽車量產計畫。外界認為，雷諾此次與寧德時代、LG能源的合作，也是為繞開即將於7月4日正式施行的歐盟對中國電動車加徵關稅的影響。

LG新能源公司表示，已經簽署了一項協議，將為雷諾子公司Ampere供應磷酸鐵鋰電池，這也是該公司首次大規模供應磷酸鐵鋰電池。

雷諾 Ampere 宣布，將把磷酸鐵鋰技術納入其量產計畫，並與供應商LG新能源（波蘭工廠）和寧德時代（匈牙利工廠）合作在歐洲建立研發基地。

聲明稱，這兩家公司將為Ampere提供磷酸鐵鋰電池，計畫於2026年開始應用在雷諾和 Alpine品牌的多款車型。

根據官方聲明，在2030年的五年合約中，LG新能源將向雷諾Ampere提供39吉瓦的LFP電池包，可供59萬輛電動汽車使用。

除了與LG能源的合作之外，雷諾還與寧德時代在歐洲構建供應鏈體系，共同推動電池技術的創新發展。

路透認為，在面對大陸電動車企的激烈競爭中，西方汽車製造商面臨著擴大動力電池技術範圍以滿足所有細分市場需求的壓力。而雷諾此舉正是在試圖從電池技術入手，以解決成本端的難題。

值得一提的是，雷諾本次與寧德時代、LG能源的合作，或許也是為繞開即將於7月4日正式施行的歐盟對中國電動車加徵關稅的影響。

根據歐盟6月發布的對大陸電動汽車調查結果初步方案，雷諾的合作夥伴東風或將被加徵21%的關稅額度，而擁有高額進口銷量的雷諾受到的影響自然首當其衝。