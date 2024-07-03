微軟關閉大陸授權門店 僅保留官網商城、京東旗艦店及售後維修據點

網傳微軟（Microsoft）將關閉中國大陸所有線下授權門店，僅保留官網商城與京東旗艦店。微軟回應證實，該公司正在整合在中國大陸的零售通路，用戶仍可透過零售合作夥伴和微軟官網Microsoft.com，獲取全面的消費類產品和服務。

目前，微軟官網顯示的中國大陸實體店鋪僅有51家，其中多為Xbox體驗店和順電微軟體驗專區，其中「微軟授權店」僅剩七家。

實際上，這並不是微軟首次對線下門市進行大規模調整。在2020年，受到疫情影響，微軟就曾表示將永久關閉其在全球的線下零售商店，把零售業務重心轉移到Microsoft.com線上商店，只會保留倫敦、紐約、雪梨和華盛頓雷德蒙德總部的實體店，並改為「微軟體驗中心」。

微軟將關閉大陸所有實體授權門市概況 圖／經濟日報提供

當時，微軟在中國大陸市場沒有直營門店，但是有460家授權店、體驗專區等。

微軟線下門市主要銷售的產品，是微軟旗下的Surface系列筆記型電腦和Xbox遊戲機。陸媒指出，微軟這一舉動的原因，是該公司正在全球範圍內對Surface銷售進行「戰略調整」，且中國消費者對Surface的「認可度一直在降低」。

具體來看，微軟大陸的線下授權門店將全部關閉，全大陸官方售後維修點依然保留。

而這據稱也是許多消費者到線下門市詢問Pro 11、Laptop 7等微軟AI PC產品時，但門店卻「沒有樣機」的原因。

微軟授權店大連拓金街邊店工作人員說，「6月30日就撤店了。」而微軟授權店北京新中關購物中心店工作人員表示，大概半個月前已經接到關店通知，該門店已經關店。至於線上通路，淘寶平台「微軟中國官方旗艦店」客服表示，「目前店鋪沒有收到閉店相關通知。」