華為旗艦店不重業績 只要消費者滿意度

今年7月到8月的暑假期間，全國11家華為旗艦店推出「華為學堂」活動，開展兒童相關的課程，華為旗艦店將會成為一個知名的暑期遛娃打卡地。

華為學堂第一個活動就是「2024 華為夏令營-天生會畫」主題活動。天生會畫是華為自研的繪畫軟體，可以說是專門針對華為平板電腦 MatePad 而設計的。

華為旗艦店邀請小學生來使用華為 MatePad 平板和預裝的華為自研「天生會畫 app」，進行環保主題的繪畫創作，並由華為講堂的講師和天生會畫App 產品線專家現場指導繪畫課程。

除此之外，華為旗艦店在暑假期間也會打造一系列的「兒童關懷」，包括在店內設立「兒童區」，區域內都是精挑細選過的華為生態產品，適用於多種兒童場景。而且設備內的教育中心也經過針對性的優化，圖片、視頻、繪本等兒童讀物都經過人工審核，確保內容適合兒童健康地閱讀和觀看。

事實上，華為旗艦店設計和一般的專賣店邏輯完全不同，它沒有密密麻麻的貨架、步步緊逼的銷售，取而代之的是窗明几淨的玻璃和景觀、閒庭信步的畫廊與走道、隨處可見的沙發和綠植、餐廳包廂般的售後櫃檯。

如果說材料、裝潢展現華為旗艦店的底層硬體。那麼，店面佈局、導航系統、燈光系統便是華為旗艦店的人機交互介面。至於取貨、售後、華為學堂則象徵著它的軟體和服務。

在整個空間裡，承載銷售作用的空間可能不到三分之一，與其說這是一家商店，倒不如說它是一座城市會客廳。

一城一店一文化是華為旗艦店的定位，華為希望融入城市的脈絡和文化，打造一個集產品探索、技術展示和文化交流的公共空間。

例如天津華為旗艦店的前身是著名的交通旅館，經過精心修繕，保留了原有建築的特色，還結合了比如海河的文化元素，讓百年建築煥發新生。集商業運營、古建築保護於一身，大量冗餘的投入卻無法直接轉化為銷售收入，甚至難以自負盈虧。

不同於遍布城市的華為智慧生活館和授權店，華為旗艦店目前只有 11 家，直屬於華為終端 BG 業務。上海前灘太古里的華為旗艦店店長說，華為旗艦店不考核銷售額，而以消費者滿意度為指標。