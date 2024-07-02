陸媒：三中全會或提消費稅改 奢侈品可能率先試點

中共20屆三中全會即將召開，外界認為會中可能推出新一輪財稅改革。界面新聞引述分析師說法指出，今年消費稅有望進入試點改革階段，也有可能在即將召開的三中全會上被提及。專家認為，奢侈品、高檔服務可能率先試點。

大陸消費稅以消費品的流轉額作為徵稅對象的各種稅收的統稱。1994年首次在大陸推出，主要在生產環節由生產方所在地主管稅務機關繳納，收入完全歸屬於中央政府。而該稅種也是大陸唯一尚未實行央地共享的稅種，因此在新一輪改革中被給予厚望。

報導指出，在房市低迷導致土地收讓減少、地方債務壓力等因素，地方財政壓力龐大，地方政府迫切需要新財源。消費稅改革更重要的目的是補充地方財力以及引導地方政府推動產業結構轉型。

另一方面，中國銀河證券宏觀研究員聶天奇認為，將消費稅的徵稅環節從生產方轉移到批發商或零售商，意味著消費稅的稅收收入將更加貼近消費地，這一調整對於地方政府的收入激勵機制或許會產生深遠影響。

至於消費稅徵收將從何品項下手，中國政法大學財稅法研究中心主任施正文指出，高檔手錶、貴重首飾和珠寶玉石等監管條件成熟的品目可能會率先試點，而其他相關品目在未建立成熟的監管制度之前徵收環節不宜後移。

大陸財政部數據顯示，2023年消費稅收入規模達人民幣1.61兆元，佔整體稅收比重的8.9%，規模和佔比僅次於增值稅（38.3%）和企業所得稅（22.7%）。

中共20屆三中全會將於15日至18日將召開，外界關注會議推出何種經濟刺激以鼓舞市場，而財稅改革或成為議題之一。美國之音此前報導，在中國稅收連年銳減、央地都缺錢的形勢下，北京當局恐要加稅。