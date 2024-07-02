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新車不斷降價內捲嚴重 陸二手車市場賣不動陷經營困境

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸二手車市場冷清。示意圖。路透社
大陸二手車市場冷清。示意圖。路透社

受大陸電動車內捲影響，大陸二手車商在經營上遇到苦戰。據中國汽車流通協會數據顯示，今年5月，二手車市場交易量達158.46萬輛，月減5.62%。去年7月另一組數據顯示，近年來出現虧損情況的二手車商高達92%，其生存和發展受到嚴峻挑戰。

一位廣州的二手車商告訴藍鯨財經記者，現在二手車行情不好，以他自身為例，5月只賣出幾輛，6月賣出十幾輛車，相比高峰期一個月可以賣出幾十輛車，純利潤達人民幣幾十萬。現在很多車基本都是平本賣，賺也不會賺太多，基本掛牌價就是成本價。

二手車商還要面臨庫存周轉期不斷延長、資金周轉率下降的風險。據汽車流通協會數據顯示，2022年1月到12月，二手車行業平均庫存周期為37天到51天。相比2023年上半年，平均庫存周期為48天到57天，2023年下半年為59天到61天。此外，另一組去年12月的調查顯示，有18.5%二手車公司認為經營狀況「不好」，近四成企業表示資金周轉率下降10%。

大陸汽車流通協會6月11日發文指出，造成二手車市場波動的主因為新車市場強勢競爭、新車價格體系波動。一位二手車商便表示，目前油車和電車的二手車行情都不太行，新車不斷降價，很多人更樂意買新車。

藍鯨財經報導指出，4月以來，有超過40家汽車製造商、共計128個車系調整價格，其中新能源車成為降價主力軍，涵蓋純電動及插電混合動力車型。據大陸乘聯會秘書長崔東樹透露，2024年一季度，大陸國內車市降價車型數量已超過2023全年六成。

大陸國內賣不動，便改為出口到國外販售。自2019年大陸啟動二手車出口試點以來，出口書量增長迅速，從2021年約1.5萬輛，至2023年超過27萬輛。有分析認為，未來3-5年，大陸二手車年出口量有望超過50萬輛。

庫存 車行 電動車

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