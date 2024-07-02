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大陸多家車企年度銷售目標完成率不足四成 廠商將繼續卷價格戰

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
比亞迪和吉利汽車完成全年銷量目標進度超四成，總體看大陸車企銷量目標完成進度不佳。新華社
比亞迪和吉利汽車完成全年銷量目標進度超四成，總體看大陸車企銷量目標完成進度不佳。新華社

比亞迪、「蔚小理」、鴻蒙智行等新能源汽車品牌，皆已公布6月銷量情況。在以舊換新政策等因素提振下，6月多家新能源汽車品牌取得今年以來最好月度銷量成績。

看似熱鬧背後，多家車企年度銷售目標完成率不足40%，這也為接下來廠商繼續卷價格戰埋下了伏筆。

快科技報導，具體來看，比亞迪和吉利汽車完成全年銷量目標進度超四成，理想汽車、極氪汽車完成全年銷量目標的三成以上，小鵬汽車完成進度不足兩成。總體看，汽車企業銷量目標完成進度不佳。

2024年上半年，車市競爭激烈，「卷價格」、「卷技術」、「卷行銷」。進入2024年下半年，車企之間的競爭絲毫沒有鬆懈的態勢，多家車企規劃新車型上市。

中國證券報報導，以小鵬汽車和蔚來汽車為例，第二品牌均將在下半年上市，且價格下沉。7月3日，小鵬汽車將舉辦MONA系列的首款車型MONA MO3的全球首秀直播活動。

根據小鵬汽車的規劃，MONA首款車型將在第三季度正式上市並交付。小鵬汽車董事長何小鵬在第1季財報業績會上透露：「今年第4季將交付一款小鵬汽車品牌的全新B級純電轎車車型。這款B級新車型加上MONA車型貢獻的增量，讓小鵬有信心在今年四季度實現月交付量同比大幅增長。」

蔚來汽車第二品牌樂道的首款車型L60將於今年9月上市並開啟交付。

值得一提的是，小米SU7和理想L6，以及樂道L60、MONA MO3，均處於人民幣20萬元（新台幣88萬元）左右的價格帶，市場競爭異常激烈。

另外，華為和北汽合作的鴻蒙智行首款行政級旗艦轎車享界S9，將在8月上旬發布。江淮汽車表示，與華為攜手打造的豪華智慧新能源汽車即將推出。這是華為的第四款智選車。

中汽協預計，2024年新能源汽車銷量將達到1,150萬輛，年增20%。

在政策推動加上車企加快新車型上市的背景下，專家預計，到2030年大陸智慧網聯汽車的滲透率會超過90%。

台幣 品牌 蔚來汽車

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