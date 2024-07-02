香港5月零售額下跌11.5% 寄望陸客振興消費

官方統計數字顯示，香港5月的臨時零售業總銷貨價值較去年同期下跌11.5%，反映出消費市場仍然疫弱。北京近日推出一連串惠港措施，港府寄望大陸旅客的增加可以振興本地消費市場。

香港政府統計處今天公布，5月的臨時零售業總銷貨價值為港幣305億元（約新台幣1273億元），較去年同月下跌11.5%；今年前5個月的臨時零售業總銷貨價值則較去年同期下跌6.1%。

此外，經修訂後，4月的零售業總銷貨價值較去年同月下跌14.7%。

港府發言人表示，5月的臨時零售業總銷貨價值較去年繼續顯著下跌，主要受到旅客和市民消費模式轉變的影響，以及港幣匯率居高不下。

港府發言人預期，零售業界短期內仍會面對挑戰，但北京方面最近已公布一些惠港措施，包括擴大赴港個人遊的城市，以及提高大陸居民訪港後所攜帶物品的免稅額度，相信將對香港零售業務有幫助。

另外，港府正大力推動各種大型活動，以提振經濟和消費市場。