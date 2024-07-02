日媒：三中全會可能聚焦科技發展 投資者會失望

中央社／ 台北2日電

中共20屆三中全會即將召開，日經亞洲今天報導，從近期中國國家主席習近平強調發展科技來看，預料三中全會會聚焦科技發展，及重申「新質生產力」的重要性。在目前中國房地產市場及內需低迷下，投資者可能會失望。

延岩多時的中共20屆三中全會將於15日至18日召開，以往三中全會多聚焦經濟及改革開放等政策走向問題。

日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導，習近平6月24日在「全國科技大會、國家科學技術獎勵大會、兩院院士大會上」發表講話，提到中國在科技發展上的一連串成就。

這包括中國最新的月球探測器正在返回地球途中，攜帶了從月球背面收集的第一批土壤樣本。中國國產飛機用於商業航班，削弱了波音和空中巴士兩間飛機製造商的壟斷地位。中國電動車也顛覆了全球汽車工業。

習近平表示，「雖然我國科技事業發展取得了長足進步，但原始創新能力還相對薄弱，一些關鍵核心技術受制於人，頂尖科技人才不足，必須進一步增強緊迫感，進一步加大科技創新力度，搶佔科技競爭和未來發展制高點。」

報導指出，預料三中全會將會放大這一訊息，並會加速推動習近平提出「2035年建成科技強國」、「有力推進科技自立自強」的目標。

不過，這可能會讓投資者失望，因為他們正在尋找困擾中國經濟問題的新答案，就是房地產危機及中國內需不足，後者加劇了西方國家指控中國出口傾銷。

報導表示，經濟諮詢機構龍洲經訊（GaveKalDragonomics）創始合夥人兼研究主管葛藝豪（ArthurKroeber）最近在上海一項活動中表示，「三中全會幾乎肯定會重申『新質生產力』的重要性，這基本上是產業政策驅動成長策略的最新名詞。」

他又指，三中全會可能會有一些重大政策的公布或重大政策的跡象，讓產業政策發揮得更好，但這是重申既定政策的方向，而不是路線上有重大轉變。

他又說，對年輕一代就業很重要的私營企業，「不應抱有希望」，「他們會看到正面的訊號嗎？答案可能不會。」

報導指出，這次的三中全會延岩多時，外界揣測中共領導人正準備在重大政策上作出改變。但有些人援引一些事件來駁斥這種觀點。

這包括中國國家發展和改革委員會最近發表一篇文章，強調要消除發展「新質生產力」的障礙。葛藝豪表示，習近平越來越多使用這個口號，來描述邁向繁榮的關鍵。

報導表示，凱投宏觀（Capital Economics）在最新一項報告中表示，「製造業、科技及自給自足仍然是中國共產黨經濟願景的核心。」但目前沒有跡象顯示，這次三中全會召開的時間較慣常延後，是為了有更多時間就改變政策方向達成共識。

高盛（Goldman Sachs）在一份報告中也表示，預料未來多年都是延續或擴大現有改革措施，而不會有爆炸性的政策。這包括現有財政和金融改革，以遏制系統性金融風險及防止房地產長期低迷帶來負面外溢效應，及繼續支持新興產業和城鎮化，以促進中國經濟長期成長。

房地產 習近平

延伸閱讀

抵哈薩克首都 習近平：中哈關係升至永久全面戰略夥伴

大陸兩任防長戲劇性清算 CNN：凸顯共軍弱點

習近平7月2日赴上合峰會訪中亞 時隔1.5月再晤普亭

習近平將出席上合峰會訪中亞 預料「隔1個半月」再會普亭

相關新聞

員工還奴工？陸汽車廠遭爆強制「896」 沒加班費、工時超長時薪僅70元

繼大陸動力電池行業巨頭寧德時代要求全體員工「奮鬥一百天」、施行「896」工作制引起輿論風波後。有奇瑞汽車員工爆料，該公司...

大陸房市低迷之際上海一支獨秀 「日光盤」再現平均24秒賣一戶豪宅

中國房市低迷之際，上海房市6月走出獨立行情，「日光盤」（當日售罄）再現，有豪宅建案平均約24秒賣出一戶

李強將出席2024世界人工智慧大會 大會將秀25款人形機器人

大陸外交部發言人毛寧2日宣布，大陸國務院總理李強，將於7月4日出席在上海舉行的2024世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理...

小米與聯發科聯合實驗室深圳揭牌 首作Redmi K70 至尊版

小米中國區市場部副總經理、Redmi品牌總經理王騰，2日在微博發文表示，小米與聯發科聯合實驗室，在小米深圳研發中心正式揭...

研究月壤 NASA抱怨「未受邀」 中：白宮允許嗎

中國「嫦娥六號」探測器上個月成功自月球背面採集到樣品並返回地球，其此趟任務還與法國、義大利、巴基斯坦和歐洲太空總署進行合...

跟進美國 印尼將課中國商品200％關稅

在歐盟和中國貿易戰升溫之際，印尼貿易部長哈桑（Zulkifli Hasan）6月28日表示，印尼將對從鞋類到陶瓷等進口產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。