日媒：三中全會可能聚焦科技發展 投資者會失望

中共20屆三中全會即將召開，日經亞洲今天報導，從近期中國國家主席習近平強調發展科技來看，預料三中全會會聚焦科技發展，及重申「新質生產力」的重要性。在目前中國房地產市場及內需低迷下，投資者可能會失望。

延岩多時的中共20屆三中全會將於15日至18日召開，以往三中全會多聚焦經濟及改革開放等政策走向問題。

日經亞洲（Nikkei Asia）今天報導，習近平6月24日在「全國科技大會、國家科學技術獎勵大會、兩院院士大會上」發表講話，提到中國在科技發展上的一連串成就。

這包括中國最新的月球探測器正在返回地球途中，攜帶了從月球背面收集的第一批土壤樣本。中國國產飛機用於商業航班，削弱了波音和空中巴士兩間飛機製造商的壟斷地位。中國電動車也顛覆了全球汽車工業。

習近平表示，「雖然我國科技事業發展取得了長足進步，但原始創新能力還相對薄弱，一些關鍵核心技術受制於人，頂尖科技人才不足，必須進一步增強緊迫感，進一步加大科技創新力度，搶佔科技競爭和未來發展制高點。」

報導指出，預料三中全會將會放大這一訊息，並會加速推動習近平提出「2035年建成科技強國」、「有力推進科技自立自強」的目標。

不過，這可能會讓投資者失望，因為他們正在尋找困擾中國經濟問題的新答案，就是房地產危機及中國內需不足，後者加劇了西方國家指控中國出口傾銷。

報導表示，經濟諮詢機構龍洲經訊（GaveKalDragonomics）創始合夥人兼研究主管葛藝豪（ArthurKroeber）最近在上海一項活動中表示，「三中全會幾乎肯定會重申『新質生產力』的重要性，這基本上是產業政策驅動成長策略的最新名詞。」

他又指，三中全會可能會有一些重大政策的公布或重大政策的跡象，讓產業政策發揮得更好，但這是重申既定政策的方向，而不是路線上有重大轉變。

他又說，對年輕一代就業很重要的私營企業，「不應抱有希望」，「他們會看到正面的訊號嗎？答案可能不會。」

報導指出，這次的三中全會延岩多時，外界揣測中共領導人正準備在重大政策上作出改變。但有些人援引一些事件來駁斥這種觀點。

這包括中國國家發展和改革委員會最近發表一篇文章，強調要消除發展「新質生產力」的障礙。葛藝豪表示，習近平越來越多使用這個口號，來描述邁向繁榮的關鍵。

報導表示，凱投宏觀（Capital Economics）在最新一項報告中表示，「製造業、科技及自給自足仍然是中國共產黨經濟願景的核心。」但目前沒有跡象顯示，這次三中全會召開的時間較慣常延後，是為了有更多時間就改變政策方向達成共識。

高盛（Goldman Sachs）在一份報告中也表示，預料未來多年都是延續或擴大現有改革措施，而不會有爆炸性的政策。這包括現有財政和金融改革，以遏制系統性金融風險及防止房地產長期低迷帶來負面外溢效應，及繼續支持新興產業和城鎮化，以促進中國經濟長期成長。