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李強將出席2024世界人工智慧大會 大會將秀25款人形機器人

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國務院總理李強，將於7月4日出席在上海舉行的2024世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議開幕式，並發表演講。圖為李強在達沃斯論壇。新華社
大陸國務院總理李強，將於7月4日出席在上海舉行的2024世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議開幕式，並發表演講。圖為李強在達沃斯論壇。新華社

大陸外交部發言人毛寧2日宣布，大陸國務院總理李強，將於7月4日出席在上海舉行的2024世界人工智慧大會暨人工智慧全球治理高級別會議開幕式，並發表演講。

此外，本屆大會展覽將重點打造人形機器人專區，展出25款人形機器人，現場發布全球首個全尺寸開源公版人形機器人青龍，以及大陸首個全尺寸人形機器人開源社區。特斯拉將首發Optimus二代。

澎湃新聞報導，作為大陸和全球人工智慧前沿技術的重要展示平台，上海已連續舉辦六屆世界人工智慧大會。大會圍繞「以共商促共用 以善治促善智（Governing AI for Good and for All）」主題，聚焦大模型、算力、機器人、自動駕駛等重點領域。

在大模型相關的首發首秀中，包括商湯科技「商湯日日新5.5」、科大訊飛「訊飛星火大模型V4.0」、星環科技「基於AIPC的星環無涯大模型」、百川智慧「最新一代基座大模型Baichuan 4」等新一代模型。

以及螞蟻集團「基於螞蟻百靈大模型的『支付寶智慧助理』」等模型應用，以及華為「昇騰AI全流程使能平台」、第四範式「先知AIOS5.0行業大模型平台」等平台與系統。

今年的大會展覽面積超過5.2萬平方公尺，論壇時間為7月4日至6日，展覽時間為7月4日至7日。

新華社報導，李強在今年3月13日調研時曾提到，「人工智慧」是發展新質生產力的重要引擎。要抓住算力、數據、演算法等關鍵攻堅突破，努力實現彎道超車。

上海 人工智慧 李強

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