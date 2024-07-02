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大陸外交部：李強將出席世界人工智慧大會

中央社／ 台北2日電

中國外交部發言人毛寧今天表示，中國國務院總理李強將於4日出席在上海舉行的「2024世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議」開幕式，李強將發表主旨演講。

澎湃新聞報導，在今天的中國外交部例行記者會上，有媒體進一步詢問，中國向聯合國大會提交的「加強人工智能能力建設國際合作」決議的問題，據了解，美國已聯署該決議，中方如何評價中美在人工智慧問題上的對外合作？

毛寧表示，中方讚賞包含美國在內的聯合國會員國，積極參與「加強人工智能能力建設國際合作」聯大決議草案的磋商，並支持該決議達成協商一致。

她進一步說明，中方願與美方一同落實兩國元首舊金山會晤共識，加強兩國人工智慧領域的雙多邊對話合作，促進全人類共享智慧服務。

據上海市經濟和信息化委員會官網消息，上海是中國和全球人工智慧前沿技術的重要展示平台，並已連續成功舉辦六屆世界人工智慧大會。

這一次大會論壇時間為4日至6日，展覽時間為4日至7日。論壇針對「以共商促共享、以善治促善智」為主題，打造「會議論壇、展覽展示、評獎賽事、智能體驗」四大類，屆時將邀請世界頂級科學家、企業家、投資人赴滬，共商人工智慧領域前沿技術、產業動向、向善治理。

同時，根據中國媒體財聯社報導，中國工業和信息化部等四部門印發「國家人工智能產業綜合標準化體系建設指南（2024版）」（下稱「指南」）。

指南指出，中國到2026年，標準與產業科技創新的聯動水平持續提升，新制定國家標準和行業標準50項以上，引領人工智慧產業高質量發展的標準體系加快形成。

指南又說，開展標準宣貫和實施推廣的企業超過1000家，標準服務企業創新發展的成效更加凸顯。參與制定國際標準20項以上，促進人工智慧產業全球化發展。

上海 人工智慧 李強 毛寧

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