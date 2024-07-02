小米與聯發科聯合實驗室深圳揭牌 首作Redmi K70 至尊版

小米中國區市場部副總經理、Redmi品牌總經理王騰，2日在微博發文表示，小米與聯發科聯合實驗室，在小米深圳研發中心正式揭牌，Redmi K70至尊版為聯合實驗室的首款作品。

經濟通通訊社報導，小米與聯發科聯合實驗室，涵蓋五大核心能力，聚焦性能、通信、AI 三大技術模組。

王騰指出，繼去年後性能時代發布會之後，小米和聯發科合作再次升級，目標就是打造最強產品性能體驗，實現最新技術的預研及落地。

王騰形容，K70至尊版為「性能魔王」，Redmi和聯發科攜手打造天璣性能的金字招牌，目標三個第一：性能跑分第一、同遊戲幀率╱能效第一、原╱鐵超幀超分並發，時間最長。

王騰指出，尤其是第三個目標，在天璣9300+旗艦芯片的基礎上，還為K70至尊版配備了新一代的遊戲獨顯，以及自研的雙芯調度技術，「我們不止要做原╱鐵的超幀超分，更要實現並發運行時間最長，讓可以大家可以更持久的暢玩遊戲」。

IT之家報導，小米與聯發科先前已經有多次合作，包括小米新機多次首發天璣處理器，雙方還聯合訂製了多個 Ultra 版天璣處理器。

今年 2 月，聯發科執行長蔡力行還透露，小米聯手 ARM 打造自研處理器，採用聯發科數據機。