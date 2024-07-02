傳關閉大陸所有實體授權門市 微軟：整合市場管道

微軟1日起關閉大陸境內所有實體授權門市，僅保留官網商城與京東旗艦店。微軟發言人表示，微軟已決定整合大陸市場管道，用戶仍可通過零售合作商及微軟官網購買產品及獲得服務。

路透報導，微軟在大陸沒有直接經營的實體零售店，微軟發聲明稱，公司不斷評估零售策略以滿足客戶的需求，微軟產品仍將透過零售合作夥伴及自家網站在大陸銷售。

IT之家報導，微軟這一舉動的原因，是該公司正在全球範圍內對Surface銷售進行「戰略調整」，且大陸消費者對Surface的「認可度一直在降低」。

具體來看，微軟大陸的線下授權門店將全部關閉，全大陸官方售後維修點依然保留。而這據稱也是許多消費者到線下詢問Pro 11、Laptop 7，但門店卻「沒有樣機」的原因。

微軟發言人指出，用戶仍可透過零售合作夥伴和微軟官網Microsoft.com，獲取全面的消費類產品和服務。