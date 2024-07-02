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中國中古屋價格連跌26個月 以價換量效應明顯

中央社／ 台北2日電

中國指數研究院6月份房屋銷售數據顯示，中國中古屋價格連跌26個月，比去年同期下跌6.25%。受到「以價換量」效應影響，使中國百城中古屋價格續跌，今年上半年已累計下跌3.61%。

中國指數研究院昨日公布6月份中國100個城市新建、中古住宅銷售市場數據。

報告指出，6月中國百城中古屋平均價格為每平方公尺人民幣1萬4762元（約每坪新台幣21.9萬），較5月下跌0.73%，已連續26個月下跌，比去年同期下跌6.25%。

報告分析，從市場表現來看，因「以價換量」效應明顯，使百城中古屋房價持續下跌。2024上半年中古屋價格累計下跌3.61%，跌幅較2023年下半年擴大0.87個百分點。

相對地，新建住宅價格則有上漲，數據顯示，6月中國百城新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣1萬6421元（約每坪新台幣24.3萬元），較5月份上漲0.15%，年增1.5%。

2024上半年受改善型建案入市帶動影響，百城新房價格累計結構性上漲1.24%，漲幅較2023年下半年擴大0.99個百分點。

以城市來看，與5月相比，百城新建住宅6月價格上漲城市數39個，下跌數為35個，北京上海等十大城市中有8個城市上漲，上海上漲0.53%；百城中古住宅6月價格下跌城市數量為100個，十大城市均下跌，又以武漢跌幅1.23%最大。中古屋價格下跌城市已連續13個月超過90城。

不過早前有中國媒體指出，一二線城市中古屋成交價數據近期已「集體消失」，包括北京、上海、深圳、西安、杭州、武漢等超過13個城市都查不到成交價與掛牌數量。

中指研究院報告分析，繼517新政落地後，6月7日中國國務院常務會議強調未來政策方向為「去庫存」、「穩市場」，新一輪支持政策或逐漸開啟。

去庫存方面，各地國企收儲已建未售新房的節奏預計將加快，收回閒置存量土地、盤活存量土地的配套政策也有望加速落地。

穩市場方面，部分城市仍有望繼續降低房貸利率、降低交易稅費，一線城市限購政策仍有優化空間。下半年，隨著核心城市政策效果逐漸顯現，中國房市有望逐漸築底走穩。

上海 北京 庫存

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