陸最大液化天然氣儲備基地 完工

根據中國海油（中海油）消息，6月30日中國大陸自主設計建造，全球最大27萬立方公尺液化天然氣儲罐群——中國海油鹽城「綠能港」項目，在江蘇鹽城建設完工，標誌著中國大陸規模最大的液化天然氣儲備基地全面建成，對提高長江經濟帶能源安全保障能力、助力綠色發展具有重要意義。

新華社報導，鹽城「綠能港」項目包括4座22萬立方公尺液化天然氣儲罐和6座27萬立方公尺液化天然氣儲罐，總罐容達250萬立方公尺，是中國大陸規模最大的液化天然氣儲備基地。

中國海油氣電集團副總經理李峰介紹，作為大陸天然氣產供儲銷體系建設及互聯互通重點項目，「綠能港」將和西氣東輸、中俄東線等大陸主幹管網實現互聯互通，同時通過槽車提供外送業務，持續向蘇、豫、皖、魯等省份供應天然氣資源，保障長江經濟帶能源安全。

中國海油鹽城「綠能港」項目，全部投產後液化天然氣年處理能力可以達到600萬噸，相當於氣態天然氣85億立方公尺，可供江蘇全省民生用氣約28個月。