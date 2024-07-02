波爾多葡萄酒節 寧夏酒莊受邀 陸產區首次參展
根據寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產業園區管委會消息，6月27日至30日在法國波爾多市舉行的2024波爾多葡萄酒節期間，寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產區受邀代表中國大陸葡萄酒產區亮相現場，向法國及各國參觀者展示大陸葡萄酒的魅力。這是大陸葡萄酒產區首次亮相波爾多葡萄酒節。
中新社報導，據悉，寧夏葡萄酒管委會此次攜15家酒莊的60款葡萄酒參展，並在波爾多葡萄酒節期間舉辦了「寧夏—波爾多友誼之夜」推廣活動、波爾多產區酒莊文化交流等多項活動，吸引遊客及參展商關注和品鑒體驗。
波爾多產區是世界葡萄酒明星產區，波爾多葡萄酒節自1998年創辦至今，不僅成為法國文化遺產展，也吸引了眾多來自世界各地的葡萄酒愛好者，現已成為世界最大的葡萄酒盛會之一。
寧夏賀蘭山東麓產區於2013年被編入《世界葡萄酒地圖》，成為世界葡萄酒產區新板塊。
截至2023年年底，寧夏釀酒葡萄種植和開發面積超過60萬畝，是中國大陸最大的釀酒葡萄集中連片產區，年產葡萄酒1.4億瓶，綜合產值超400億元人民幣。
近年來，寧夏與波爾多產區在葡萄種植、釀酒技術、文化交流等方面保持緊密合作關係，寧夏40多款葡萄酒曾在波爾多葡萄酒城展示3年，獲得了當地消費者的認可。
據介紹，中國（寧夏）國際葡萄酒文化旅遊博覽會將於8月在銀川市舉辦，寧夏官方現已向波爾多產區發出正式邀請，期盼雙方在推動中法兩國葡萄酒產業交流與合作中增進友誼。
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