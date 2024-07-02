完善科技金融 陸發布「施工圖」

科技發展牽動中國大陸經濟前景，但如何才能讓「科技之花」綻放得更絢麗？一份由中國人民銀行（大陸央行）等七部門近日聯合印發的文件，首次明確了科技金融的「施工圖」。這份《關於扎實做好科技金融大文章的工作方案》提出，要加強基礎制度建設，健全激勵約束機制；要為各類創新主體的科技創新活動提供全鏈條全生命周期金融服務。

新華社報導，科技金融，就是支持科技創新的金融。2023年召開的中央金融工作會議提出做好五篇大文章，科技金融居首位。

為了支持科技創新，大陸銀行紛紛設立「科技金融中心」「科技支行」，創業板、科創板、北交所等直接融資管道不斷拓寬，政府引導基金迅猛崛起……可以說，大陸金融體系已形成支持科技創新的共識。

一組數據最具說服力：過去5年，高技術製造業中長期貸款餘額年均保持30%以上的增速；科技型中小企業獲貸率從14%提升至47%；科創票據累計發行8000億元（人民幣，下同）；超過1700家專精特新企業在A股上市；創業投資基金管理規模達3兆元……。

即便如此，仍有不少科創企業「喊渴」、金融機構「喊難」。科技金融需要破解的難點、痛點依然突出。

一個重要原因是科技創新往往高投入、高風險、長周期，科技企業在不同生命周期階段，需求也有所不同，大陸金融體系還未能提供與之相匹配、相適應的金融服務和產品。

此次，中國人民銀行、科技部、國家發展改革委、工業和信息化部、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局等七部門聯合印發工作方案，提出了一系列有針對性的工作舉措，攻堅克難的「施工圖」一目了然。

「天使投資—創業投資—私募股權投資—銀行貸款—資本市場融資」，方案為科技金融描繪了一幅多元化接力式的金融服務圖景。

大中小銀行差異化發展，資本市場各板塊多層次支持，證券、融資擔保、保險等機構加強合作，各地科技金融聯盟聚合資源……可以預見，科技金融生態圈將愈來愈豐富完善，促進科技金融持續健康發展。

有宏觀願景，也有具體舉措。構建科技金融專屬組織架構和風控機制，完善績效考核、盡職免責等內部制度……如果金融機構能將方案中的這些政策安排落到實處，科技型中小企業可以期待與自身適配的風險評估模型、「量體裁衣」的科技金融產品、「貼身服務」的科技金融團隊。

如何支持「科技繁花」結出「產業碩果」？不久前的「科技三會」強調，要做好科技金融這篇文章，引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技。這意味著，金融支持科技型企業要更具包容性和可持續性。不論是深入推進區域性股權市場創新試點，還是豐富創業投資基金資金來源和退出管道，方案提出的舉措都旨在將有耐心、更長期的資本引向種子期、初創期科技型企業。