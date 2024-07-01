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NASA稱未受邀研究月壤 陸外交部反問「美國政府是否允許？」

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國太空總署（NASA）近日表示未受邀參與月球研究，大陸外交部1日反問稱，美方在有「沃爾夫條款」等國內法存在下，不知道美國政府是否允許合作。圖為嫦娥六號著陸器和上升器飛回地球前的工作情況。（新華社）
美國太空總署（NASA）近日表示未受邀參與月球研究，大陸外交部1日反問稱，美方在有「沃爾夫條款」等國內法存在下，不知道美國政府是否允許合作。圖為嫦娥六號著陸器和上升器飛回地球前的工作情況。（新華社）

大陸「嫦娥六號」探測器上個月成功自月球背面採集到樣品並返回地球，其此趟任務還與法國、義大利、巴基斯坦和歐洲太空總署進行合作，卻未見美國太空總署（NASA）參與的身影。NASA發言人近日對此稱，中國未邀請美方參與研究。大陸外交部1日回應表示，「美方似乎忘了『沃爾夫條款』等國內法的存在，不知道美國政府是否允許參與對華交流合作」。

美媒Politico日前援引NASA發言人馬可（Faith McKie）報導指出，大陸與法國、義大利、巴基斯坦和歐洲航天局合作執行了從月球背面採集樣本的任務，但未尋求讓NASA參與。馬可還說，雖然大陸歡迎全球科學家參與研究月壤，但大陸也未直接邀請NASA參與研究。

對此，大陸外交部發言人毛寧1日在例行記者會上表示，大陸政府對中美航太交流合作持開放態度，嫦娥六號任務向全球發布了機會公告，中方也歡迎世界各國參與研究月球樣本。

毛寧還說，美方似乎忘了「沃爾夫條款」等國內法的存在，她質疑，「不知道美國的科學家和相關機構會不會被本國政府允許參與對話交流合作」。

沃爾夫條款（Wolf Amendment）是美國國會於2011年4月通過的一項法案。該條款禁止美國國家航空暨太空總署（NASA）和白宮科技政策辦公室（OSTP）在未經授權的情況下使用政府資金與中國政府及其組織進行任何形式的雙邊合作。

紐約時報報導指出，美國聯邦官員最近批准了一項豁免，允許航空航天局資助的研究人員申請獲取嫦娥五號帶回的月球正面樣本。不過，美國眾議院6月又通過另一項法案，將禁止與大陸機構有研究聯繫的大學接受美國國防部的資助。

在嫦娥六號攜帶月球樣品返回地球後，大陸國家航天局上月27日表示，歡迎世界各地的科學家申請研究嫦娥六號探測器帶回的月球岩石樣本，但同時指出，這種合作存在限制，特別是與美國的合作。並表示，如果美國真的希望開始正常的航天合作，應該採取適當措施消除這一障礙。

NASA 美國 義大利

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