主權移交27周年 大陸對港擴大開放服務貿易

香港昨（1）日主權移交27周年，大陸繼上周宣布提高自港澳入境的大陸旅客免稅額度後，再推出兩項惠港措施，包含時隔17年再贈送香港一對大貓熊，並將自本月10日起發給非中國籍香港永久居民五年期內地（大陸）通行證，並享有自助通關服務。

大陸商務部昨天並宣布，將對香港擴大開放服務貿易，商務部與香港政府共同召開《關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）聯合指導委員會第三次高官會，實質性完成大陸與香港CEPA服務貿易協議新一輪修訂磋商。雙方商定，將加緊做好有關技術準備並履行報批程序，盡早簽署和實施協議。

大陸商務部指出，CEPA服務貿易協議的新一輪修訂，將進一步深化大陸與香港服務貿易開放合作，助力香港由治及興發展，助力國家高水平制度型開放。李家超稱，歡迎大陸商務部與港府實質性完成CEPA下進一步開放服務貿易的磋商，期待雙方盡快敲定新協議文本。

就香港主權移交27周年，陸委會昨發布研析報告稱，國家安全持續成為中共對港政策主軸，香港各層面發展均受國安思維與國安法規主導與牽制，也令香港「大陸化」持續受國際高度關切。