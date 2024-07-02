陸百城二手房價連26跌 屋主以價換量效應明顯

中指研究院最新報告顯示，6月百城二手住宅價格繼續下跌，當前屋主「以價換量」促交易特徵明顯，6月百城二手住宅平均價格較5月下跌0.73%，已連續26個月下跌；累計上半年百城二手房價格年跌3.61%，跌幅持續擴大。

中指院數據顯示，6月大陸百城二手住宅平均價格每平方米人民幣14,762元，月跌0.73%，跌幅較5月擴大0.03個百分點，已連續26個月下跌；按年則跌6.25%。上半年累計看，業主「以價換量」帶動百城二手房價格，累計下跌3.61%，跌幅較去年下半年擴大0.87個百分點。

陸百城住宅價格變化 圖／經濟日報提供

而從房價漲跌城市數量來看，根據中國房地產指數系統百城價格指數，6月百城二手住宅價格較上月下跌城市數為100個，二手房價格下跌城市已連續13個月超90城。

不過，大陸新房價格則小幅上漲，受部分城市優質改善項目入市帶動，6月大陸百城新建住宅平均價格每平方米為16,421元，月增0.15%，較去年同期上漲1.5%。而從今年上半累計來看，受改善型樓盤入市帶動影響，百城新房價格上漲1.24%，漲幅較去年下半年擴大0.99個百分點。

在房租行情方面，大陸全國50個城市住宅平均租金為36.3元/平方公尺/月，較上季上漲0.01%，較去年同期下跌1.6%。中指研究院判斷，畢業季效應初步顯現，市場需求增加，重點城市平均租金停跌趨穩。

中指研究院表示，6月7日大陸國常會明確未來政策方向為「去庫存」、「穩市場」，新一輪支持政策或逐漸開啟。在去庫存方面，各地國企收儲已建未售新房的節奏預計將加快，收回閒置存量土地、盤活存量土地的配套政策也有望加速落地。在穩市場方面，部分城市仍有望繼續降低房貸利率、降低交易稅費，一線城市限購政策仍有優化空間。

同時，下半年，隨著核心城市政策效果逐漸顯現，大陸全國房地產市場有望逐漸築底走穩。同時，房地產供需兩端政策可望進一步優化調整，各地前往庫存相關措施或將加速落實。