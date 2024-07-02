大陸特斯拉推五年零利率優惠 Model 3/Y特定車型大促銷

應戰價格內捲的大陸新能源車市，特斯拉再推出購車金融優惠政策，據特斯拉中國微博消息，特斯拉昨（1）日宣布推出全新購車金融政策。針對Model 3/Y標準續航版推出的五年零息（五年零利率）和低息優惠購車政策，每日最低付人民幣85元（約新台幣362元）起。意味著消費者在購買Model Y和Model 3時將獲得更大力度的優惠政策。

這次新政策主要有三方面：一是針對Model 3/Y標準續航版推出五年零利率和低息優惠購車政策，每日最低付人民幣85元起；二是針對Model 3/Y長續航全輪驅動版推出的1~五年零利率和低息購車優惠政策，日供低至107元起；三是特斯拉將7月限時低息的年費率降至0.5%起。

目前，特斯拉也未對Model 3/Y車型進行調價，目前特斯拉Model3與Model Y標準續航版的售價依然分別為人民幣23.19萬元與24.99萬元。

事實上，特斯拉已在4月推過「限時金融置換政策」，消費者能享受五年零利率優惠，而本次優惠不同的是，不用置換便可直接享受五年零利率的活動。而零利率/低息金融優惠似乎產生作用，特斯拉在大陸國內銷量在6月17日至23日期間達到1.74萬輛，成為今年第2季銷量最出色的一周。而這次特斯拉再加碼購車金融優惠可能也是打鐵趁熱。

此外，特斯拉在4月21日直接針對Model 3/Y/S/X全系在大陸地區價格調降人民幣1.4萬元，同時推出多項優惠政策，包括0息、低息等多項促銷措施。大陸乘聯會數據顯示，5月特斯拉在大陸銷量超5.5萬輛，年增30%，月增77%，不過與比亞迪33萬輛的銷量仍有不小差距。

近期，特斯拉將發布第2季交付數據，第2季財報也將在7月晚些時候發布。但受到需求疲軟影響，市場分析師先前對該公司第2季交付量的預期在快速下降，對盈利和收入的預期也隨之下降。

特斯拉此前第1財季營收213億美元，經營利潤11.7億美元，分析師預期15.3億美元。均低於市場預期。