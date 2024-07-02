華為「方舟壹號」瞄準650兆空間智能化商機

華為主導的「方舟壹號」空間智能開放實驗室在第21屆中國住博會上正式揭牌。該實驗室所處的深圳近期推出相關意見，未來新房將實施全屋智能。意味華為正搶占20兆美元（約新台幣650兆元）的空間智能化市場，外界認為華為希望成為行業先行者，並能成為行業標準制定者之一。

報導指出，「方舟壹號」是大陸國內首個空間智能化大型開放實驗室，座落地點位於廣東深圳，該實驗室預計從標準研究、產業政策、場景創新、方案孵化、商業模式到商業落地，聚合產業鏈生態夥伴，帶動全屋智慧產業發展升級。

深圳市住建局在5月發布《深圳市關於加快全屋智能應用提升城市建築品質的意見（徵求意見稿）》，提出到2025年全市新建住宅以及政府投資新建學校、醫院、文化體育場館等公共服務設施項目全面實施全屋智能應用。

華為終端BG董事長余承東曾表示，房地產是全球第一大產業，但至今都沒有走進智慧化，華為全屋智能的目標是「有電的地方就可以走向智慧化」。