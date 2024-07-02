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加快大陸布局 小米汽車擬增17門市

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
小米汽車在開啟兩班制生產，力圖拉高交付速度之際，還在大陸全國加快門市的布局。 （取自小米官網）
小米汽車在開啟兩班制生產，力圖拉高交付速度之際，還在大陸全國加快門市的布局。 （取自小米官網）

小米汽車在開啟兩班制生產，力圖拉高交付速度之際，還在大陸全國加快門市的布局。小米汽車透露，其在6月共計新增17家門市，目前已入駐大陸全國30城，計劃7月再新增17家門市。

據小米汽車官方微博消息，7月1日，小米汽車宣布，6月小米SU7交付量超過1萬台，並預估7月交付量仍將超過1萬台。而小米汽車先前發表的SU7交付量，4月完成交付7,058台，5月交付8,630台。

至於開店進度方面，小米汽車則透露，6月新增17家門市，目前全國30城，87家門市已開幕。 7月計畫新增17家門市，將涵蓋濟南，常州，長春，貴陽等四座新城市。

界面新聞指出，目前小米SU7標準版等待周期為27至30周，最受歡迎的Max版本則需等待31至34周，均超過半年。過長的等待時間為其他汽車製造商提供爭奪訂單的窗口，自小米SU7上市以來，智界、蔚來等品牌相繼被曝針對SU7的鎖單用戶提供人民幣5,000元補貼款。

另，為安撫等車時間較長的車主，小米汽車日前在應用程式活動稱，鎖單但未提車用戶等待時間如果超過三個月將有機會收到禮品。其他汽車製造商也曾推出類似活動，例如智界S7車輛交付超期，車主將以每天200元、最高1萬元獲得補償；阿維塔12延期交付車主也可以獲得金額不同的補助。

小米汽車 應用程式 車主

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